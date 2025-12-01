一站式高齡服務 幫助高齡駕駛人輕鬆換照





新竹區監理所12月22日下午2時至4時，跨機關聯合湖口鄉衛生所推出一站式體檢與換照服務。新竹區監理所提醒高齡駕駛人，當日體檢前記得準備「身分證」、「1吋相片4張」。若高齡駕駛自行評估沒有駕車需求，駐點當日亦協助受理自願繳回註銷駕照。

因應我國進入高齡社會，高齡駕駛人口逐年成長，交通部規定，75歲以上高齡駕駛人需要每三年定期換發駕照。新竹區監理所希望透過本次貼心辦理跨機關一站式高齡體檢及換照服務，減少高齡駕駛人往返監理單位換照奔波辛勞，有效提升高齡長輩換照意願，以協助高齡者安心駕駛，達到「保障行車安全」與「延續高齡者行動力」目標。

另外，高齡駕駛人如有受違規記點或吊扣處分，但考量仍有駕車需求，須於收到換照通知單3個月內，盡速完成檢測並至監理單位辦理換照，逾期將會逕行註銷駕照。

新竹區監理所同時提醒參加本次一站式體檢與換照服務的高齡駕駛，當日需攜帶身分證正本、駕照正本、1吋相片4張，於衛生所完成體檢與認知功能測驗後，當場換發駕照。若高齡者評估自身已無駕車需求，亦可當天申辦駕照自願回註銷，將可獲得精美小禮物。

