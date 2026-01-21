一站式、高精準手術環境 雲林台大啟用複合式手術室

台大醫院雲林分院複合式手術室啟用。（記者陳正芬攝）

記者陳正芬∕雲林報導

台大雲林分院推動智慧醫療轉型，21日宣布於斗六院區建置高階「複合式手術室」，整合先進影像設備與微創手術空間，打造一站式、高精準、高安全手術環境。

雲林分院院長馬惠明說，院方陸續引進「達文西機械手臂手術系統」、「高階心導管X光機暨影像系統」，複合式手術室的建置不只硬體設備升級，更落實「以人為本」醫療理念。新一代多軸式血管攝影系統結合手術空間設計，可支援多專科整合治療，未來在心臟、血管、神經、胸腔及腹腔腫瘤等高難度手術中，醫師能依病人需求，選擇最合適且最安全治療策略。

外科主任陳克誠說，現代手術已不是單打獨鬥模式，複合式手術室所提供即時高階影像導引，有助醫師於手術過程精準判斷與即時修正，大幅提升手術安全性與成功率。

副院長王植賢則從心臟外科臨床分享，對結構性心臟病治療、血管疾病及血管腔內外科手術整合具關鍵意義。透過術中即時影像驗證，醫師手術過程中即刻確認治療成果，確保手術品質與病人安全。他認為，外科醫師不僅技術累積，更包含策略與醫療哲學進化。複合式手術室正是實踐「不犧牲根治效果、同時追求更佳預後」的重要平台，醫護專業默契與高度信任，支援彼此攜手守護每位接受高風險手術的病人。

馬惠明說，台大雲林分院已成為準醫學中心，並在急、重、難、罕疾病照護持續突破，扮演區域醫療樞紐角色，結合台大醫療體系資源與地方需求，共同建構更完整在地高階醫療量能。