一站掌握 台南行春網上線

新春假期煩惱不知何處去？觀旅局建置「二０二六臺南行春」網站，帶你暢遊台南，掌握逾百項活動與吃喝玩樂。圖為空山祭。（記者林雪娟攝）

記者林雪娟∕台南報導

喜迎春，便利民眾規劃春節與元宵連假旅遊行程，觀旅局彙整超過上百項春節活動，建置「二０二六臺南行春」網站，整合春節及元宵期間全市重要展覽、演藝、活動、花海、導覽活動、燈會、交通等資訊，並串聯交通局即時交通資訊網及民政局提供的各區重要代表寺廟及相關年節活動，讓民眾一站掌握台南過年期間最完整、最即時的旅遊與走春資訊，涵蓋吃喝玩樂，輕鬆安排豐富又安心的新春行程。

網站整合原本分散的旅遊資訊，提供清楚、好查詢的旅遊指引，無論是親子家庭、好友結伴或自由行旅客，都能快速找到符合需求的行程安排。

觀旅局表示，台南春節期間活動相當精彩多元，結合藝術、燈光、自然景觀與流行文化元素，打造豐富又具特色的節慶氛圍。單燈節，有龍崎光節空山祭、月津港燈節及新營波光節、普濟燈會等，也可走訪六甲落羽松、梅嶺賞紫牡丹，順訪寺廟祈福，各文化古蹟景點、藝文展館與文化園區，也都規劃豐富展覽及活動，歡迎所有人來台南走春，感受濃厚年味與城市魅力。

觀旅局長林國華指出，春節連假期間，德元埤、葫蘆埤及虎頭埤等風景區舉辦「金馬伍吉三埤迎春」活動，虎頭埤風景區也展出「卡比胖拉出沒虎頭埤！新春『豚』好運」，「2026 Pokemon GO Tour：卡洛斯─台南」也於台南都會公園登場。

鼓勵遊客深入體驗月津港燈節與鹽水蜂炮，觀旅局和三家旅行社合推六條結合燈節與蜂炮活動的一至三日套裝遊程，另和十一家旅宿業者合作，只要持有月津港燈節或鹽水蜂炮活動紙本ＤＭ，或以手機出示相關ＤＭ圖片，入住即可獲得專屬優惠，讓新春旅遊更超值。