站牌吸菸「嘴含菸」硬闖公車！男嗆運將「我有錢愛被罰」 見報警卻秒逃

記者陳佳鈴／台中報導

男子在站牌抽菸，還把最後一口菸沒吐掉上車後才在車廂內吐，他不聽駕駛規勸還嗆駕駛。（示意圖／資料照）

台中市台灣大道公車候車亭昨日（11日）下午發生一起誇張紛爭！一名男子無視菸害防制法，在候車亭大肆吸菸，還把最後一口菸含在嘴裡，並在登上公車密閉空間時，再張嘴把最後煙吐出來。。蔡姓駕駛發現後出面制止，卻遭該名渾身酒氣的男子回嗆：「我很有錢、願意被罰！」男子甚至一度想挑釁鬧事，直到聽見司機要報警，才在台中火車站匆忙下車逃逸。

昨日下午 3 時 10 分，巨業客運 300 號公車行經中華路口站位，蔡姓駕駛目擊該男子在站牌抽菸，甚至疑似將最後一口菸直接吐進公車內。蔡姓駕駛原本基於公共安全拒載，男子卻強行上車。駕駛隨後透過車內廣播柔性勸誡，強調站牌及車廂皆禁菸。

沒想到男子到站下車前，竟走到駕駛座旁大聲嗆聲，不滿被糾正。蔡姓駕駛正氣凜然回應：「我是司機好心糾正你，這行為是不對的。」對方竟囂張反嗆：「你去報警啊，反正我很有錢，願意被罰！」但當駕駛拿起手機準備報警時，男子隨即在台中火車站到站後「光速」下車離去。

蔡姓駕駛表示，該站牌常有人違規抽菸，若不當場制止，整車乘客都要被迫吸二手菸，且該男子當時散發濃烈酒味，情緒不穩。對此，IBUS 業務部經理徐維聯指出，蔡姓駕駛平時表現優異，此次為維護公共品質挺身而出，公司將報請記小功一次以資鼓勵。



