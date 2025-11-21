站穩！原民時尚的第一浪潮又來了！史前館「第一浪潮︰臺灣原住民族當代時裝藝術展」熱烈開幕
【記者蔡富丞/綜合報導】打開手機，點開社群媒體，各種亮麗的時尚潮流來來去去，但誰才是那恆久的第一浪潮呢？國立臺灣史前文化博物館（簡稱史前館）21日於康樂本館舉辦「第一浪潮︰臺灣原住民族當代時裝藝術展」開幕典禮，讓來自不同族群的時裝藝術在展覽中彼此激盪出創意的火花。這場展覽不僅是向傳統致敬，更是當代原住民族的美感力量的爆發，帶領觀眾探索臺灣原住民族如何透過時裝藝術，定義屬於自己的時尚。展期自即日起到2026年3月20日止，歡迎民眾踴躍參觀，一起慶祝這場永不退潮的時尚季。
本展是繼2022年史前館與澳洲本迪哥美術館合作的「第一浪潮：當代澳洲與臺灣原住民時裝藝術展」後的再度呈現，以「共潮生」、「從採植開始」、「衣服的記憶」及「手藝轉生」等四大主題，探討當代原住民族如何透過時尚語彙，賦予服裝更多關於自己、社群、時代與自然的連結。展覽呈現了Aing banday（嚴玉英）、Ljumiang Pacekelj（許春美）、Seta Bakan（張鳳英）、尤瑪．達陸及Ljavaus Aluguyan（陳利友妹）等五位原住民族人間國寶藝師的精湛作品，並展示了14家品牌、28位設計師、超過40件具代表性的臺灣原住民族時尚服飾及配件創作，這些作品講述族群傳統服飾及配件的原料、技法、色彩，在當代被轉譯、被不同文化及技術揉合創新應用的故事。
在開幕典禮上，史前館館長蔡政良感謝來自工藝、藝術與設計領域的原住民創意工作者們，努力把千年傳統保留下來；謝謝當代時裝設計師的加入，讓我們看到原住民族服飾更多的可能性，也感謝策展團隊及同仁的努力，圓滿完成這次別具意義的特展；服裝不只是穿在身上的文化、記憶，更是對未來的盼望，史前館期待未來能跟各位如同繡線一般緊密連結與交流，一起創造新時尚，讓這波浪潮持續往世界各地散播而去。澳辦經濟暨政策處副處長Ingrid Lennon表示，很高興再次來到臺東，見證澳臺交流的豐碩成果，無論是澳洲還是臺灣原住民文化都擁有深厚的根基與獨特的魅力，亦屬於澳臺交流關係重要的一部分，澳洲與臺東史前館在藝術及原住民文化交流是非常重要的夥伴關係，她期待未來能夠有更多關於原住民文化的合作，為這份傳統注入更多的現代力量。人間國寶藝師Ljavaus Aluguyan（陳利友妹）特別感謝文化部「『2022臺北時裝週SS23』原住民族人間國寶跨界時尚」的計畫，讓她有機會站在這裡與大家分享，也感謝史前館讓這個計畫的作品能回到臺東展出，讓大家看到排灣族傳統刺繡的不同面貌。
開幕典禮特別舉辦時裝藝術作品捐贈儀式，三套由賽德克族藝師Seta Bakan（張鳳英）與DYCTEAM跨界合作的設計作品，由史前館館長蔡政良代表接受。此次捐贈不僅讓史前館得以保存人類珍貴的文化資產、集體記憶與創造力，更深化了史前館與社會之間的連結。
歡迎來到史前館，走進這場時尚與文化交織的饗宴，感受原住民族的時尚脈動，與這波永不止息的潮流同行。
「第一浪潮︰臺灣原住民族當代時裝藝術展」
展覽時間：2025年11月11日至2026年3月20日，週二至週日 09：00-17：00
展覽地點：史前館康樂本館第二特展室（臺東市博物館路1號）
