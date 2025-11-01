站立機與移位椅傳愛 呵護罕疾童家庭

國小六年級的張同學患有罕見的裘馨氏肌肉失養症，雙腳無法站立，只能靠輪椅代步。在特教老師與慈濟志工的協力下，一台站立機與移位椅成了他生活中的轉機，不僅幫助復健，更為家庭減輕照顧壓力。

國小六年級的張同學，患有罕見的裘馨氏肌肉失養症，雙腳無法站立，只能靠輪椅代步。特教老師不忍學生一年年肌力退化，透過醫院轉介，聯繫到慈濟輔具團隊，志工送來站立機，讓孩子可以在教室復健。

橫山國小特教老師 林佑樺：「醫生有建議家長，可以讓小朋友站起來，透過心肺功能，血液循環，幫助血液循環的部分，不會退化得那麼快。」

慈濟志工 吳彬福：「因為老師也有這個愛心，他也願意付出這個善行，來幫助小朋友解決家裡的經濟困難，或是生活的病痛。」

橫山國小特教老師 林佑樺：「接觸到這些小朋友，我們會想要幫助他們，當我們遇到小朋友家庭有困難的時候，我們會想再做更多一些。」

這分幫助，來自一位慈父的愛，因為子女在國外受了腦傷，到北京治療五年，現在用不到了，透過慈濟把愛延續給需要的人。

輔具捐贈者 劉詩聖：「我們這一路走來，其實都有滿多人(幫助)，不管是慈濟的也好，其他教會的也好，幫助的人很多，能夠幫忙別人，我們也很樂意。」

移位椅，則成了張同學的媽媽的得力助手。

慈濟志工 劉愷鑫：「這個媽媽真的很辛苦，每天要抱(55公斤的)兒子上下車，我們經過評估提供輔具給他，可以幫助他日常生活，會比較好一些。」

橫山國小特教老師 黃靖婷：「她又只有這個一個兒子， 然後家裡可能主要的支持的人，比如說爸爸，可能有接連身體疾病，會覺得重擔都在媽媽身上。」

家長 阮氏：「您們幫助我們很多，謝謝您們。」

橫山國小 張同學：「謝謝爸爸媽媽照顧我。」

輔具的傳遞，愛與希望的接力，幫助張同學的生活出現轉機，更為家庭減輕照顧壓力。

