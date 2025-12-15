站著突然眼前一黑？連韓星都中招的迷走神經性昏厥，醫：4大警訊先注意

先前南韓人氣女團TWICE成員彩瑛，因「迷走神經性昏厥」缺席高雄場演唱會，還有泫雅、《淚之女王》姑姑金正蘭等藝人，先前也因此受傷。迷走神經性昏厥是什麼？發作前有哪些警訊？

在略為悶熱的早晨，一群人站在操場上開朝會，突然聽到「碰」的一聲，隔壁班有人昏倒了。這般場景，大家或許多少都有經歷過，而造成昏倒的原因，不外乎與「迷走神經性昏厥（Vasovagal Syncope）」有關。

迷走神經性昏厥，顧名思義與迷走神經相關。迷走神經身為第10對腦神經，掌管副交感神經系統，影響人體的感覺及運動等功能。

廣告 廣告

迷走神經與交感神經能讓心跳加快、血壓上升的作用相反，一旦受到刺激，就會讓心跳減慢，血管也會擴張導致血壓降低。這在身體須修復、放鬆的情況下是好事，但如果是發生在站立或活動的情況下，血液回不到腦部，就會出現迷走神經性昏厥的「反效果」。

昏厥前身體會示警，4大徵兆不可忽視

台北醫學大學附設醫院神經內科主治醫師許嘉容表示，在台灣，迷走神經性昏厥十分常見，屬於自律神經失調的症狀。雖然各個年齡層都有可能發生，但更好發於偏瘦、血壓偏低者。其中，女性因血壓可能較低等因素，比男性更容易發生迷走神經性昏厥。

不過，這類型的昏厥在發生前，身體多半會出現一些警訊，包括：

1. 胸悶

2. 冒冷汗

3. 頭暈、噁心

4. 視線模糊、眼前發黑

例如有人一開始是覺得胸悶，開始冒冷汗，後來眼前一黑就昏倒在地。症狀出現的種類及順序因人而異，部分患者4個症狀可能依序出現，但也可能僅出現1～2個症狀。

避免迷走神經性昏厥，從生活習慣下手是關鍵

迷走神經性昏厥本身不會對人體健康造成危害，但如果昏厥時周邊環境不安全，或處於站立狀態，很可能會撞到頭或傷到身體其他部位。像是韓國女演員金正蘭，先前就曾因為迷走神經性昏厥，下巴重擊床頭櫃角而血流不止，到醫院縫了好幾針，相當危險。

許嘉容指出，若長期久站開始出現輕微不適，可先嘗試活動身體，收縮腿部肌肉，協助沉在腿部的血液回流到心臟，但若症狀未改善，或有頭暈、胸悶、眼前發黑等症狀時，就應儘速坐下、蹲下或是躺下，讓頭部位置低一些，血液比較好打回腦部，也避免昏厥時撞到其他物品而受傷。

多數迷走神經性昏厥患者屬於偶發型，但偶然的昏厥，仍可能對生活造成不小影響。許嘉容強調，目前臨床治療以「生活調整」為主，多補充水分、避免長時間站立、熬夜、飢餓等，從日常生活作息調整，就能有效降低迷走神經性暈厥發生機率。

同時，患者須減少可能讓血管擴張造成低血壓的活動，例如喝酒或泡澡等。當效果真的有限，仍然頻繁昏厥，醫師才會考慮使用升壓藥物。

雖然迷走神經性昏厥多為良性，但許嘉容也提醒，如果有發生暈厥，應至醫院心臟內科及神經內科就診檢查，排除心血管、其他神經問題或貧血等昏厥原因。

加入【康健雜誌 LINE 好友】，快速掌握健康新知！

延伸閱讀：

中風5前兆易忽略！中風症狀、緊急處理6步驟一次看

低頭看手機，頸椎等同負重10歲小孩！骨科醫師：3方法保住脊椎

她不是沒錢，只是找不到家！8旬獨居奶奶：「我只好去睡公園」

※本文由《康健雜誌》授權報導，未經同意禁止轉載，點此查看原始文章