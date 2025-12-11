站起來了！京華城案今開庭 沈慶京喊冤「遭錦衣衛滅九族」

即時中心／林韋慈報導

前民眾黨主席柯文哲涉政治獻金及京華城弊案，台北地院排定今（11）日起一連10個工作天密集審理，今日一開庭，法官就針對是否要公開播送庭訊畫面進行討論，柯文哲以及沈慶京都表態應全程法庭直播，但端木正希望自己能有被遺忘權，不要公開播送，其餘被告則放棄抗告。

在法院外，有不少支持被告的粉絲高喊「加油」，而過去時常坐輪椅出庭的沈慶京，今日也自己行走進北院，相比過去顯得神采奕奕。據了解，11名被告全數到庭，法院針對200宗卷證、約4000份證據逐一提示，檢辯雙方激烈攻防。



沈慶京的律師徐履冰指控檢察官林俊言在他就醫期間，趁律師未在場時進行不當詢問，且未全程錄影錄音，主張相關筆錄不具證據能力，還強調沈慶京遭羈押一年未認罪，證詞應具可信度。檢方則強調所有筆錄均依法註記並送法院審認，沈慶京的自白具有證據能力。

柯文哲的辯護律師蕭奕弘質疑前北市府秘書長、監察委員蘇麗瓊對柯文哲有偏見，調查京華城案如同「球員兼裁判」，糾正報告與證詞皆缺乏公正性。檢方則反駁指出，蘇麗瓊與柯文哲共事3年，相關內容源自親身經歷。



庭上情緒幾度高張，沈慶京談及林欽榮時情緒激動，自比遭「錦衣衛滅九族」，控訴羈押期間造成身體損害。另名被告應曉薇則哽咽澄清，強調自己不認識證人郭泰祺，所謂「罰站」其實是喝咖啡會談。由於多名辯護律師頻頻提出質疑，原訂的提示證據程序一度失序。審判長最後提醒各方：「有道理一次就夠，沒有道理講再多也不會變成有道理。」要求所有人控制發言、回歸重點。

