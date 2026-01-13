站起來心跳狂飆頭暈？「姿勢性直立性心搏過速症」好發女性

坐著沒事一站起來心跳突然衝很快、胸口悶、頭暈，整個人像被抽走力氣。台北榮總遺傳優生學科張家銘主治醫師表示，這種說不出口的不舒服在醫學上稱為「姿勢性直立性心搏過速症候群」。

坐著沒事一站起來心跳突然衝很快、胸口悶、頭暈，整個人像被抽走力氣。 （圖／pxhere）

台北榮總遺傳優生學科張家銘主治醫師指出，2025年發表在《Heart， Lung and Circulation》的綜論研究具體描述這種狀態。站起來這個日常小動作，對身體來說是高度整合的反應測試，眼睛要感覺視野改變、大腦判斷身體位置、血管快速收縮、血液對抗重力回流心臟、自律神經在幾秒內完成切換，只要協調有一點跟不上，身體最直接的反應就是讓心跳加快來撐住。

張家銘說明，姿勢性直立性心搏過速症候群是指人一站起來，心跳在十分鐘內不成比例地加快，成人每分鐘多三十下以上，青少年甚至超過四十下，但血壓卻沒有明顯下降。研究指出這種狀況特別好發在十二到五十歲女性，比例約是男性九倍，很多人在病毒感染後開始出現，也有人在青春期、生產、更年期或手術外傷後慢慢發現自己站不久、撐不久。

姿勢性直立性心搏過速症候群是指人一站起來，心跳在十分鐘內不成比例地加快。（示意圖／pixabay）

張家銘表示，這個狀態不只是心跳快，很多人同時會出現說不出口的疲勞、腦袋霧霧的、注意力變差、運動一下就不行、腸胃開始亂、睡不好、手腳冰冷、末梢顏色發紫。因症狀分散又不像典型疾病，很多人從不舒服到被理解往往拖了五到七年，女性更常被誤會成焦慮或身心症。

張家銘指出，從分子機制來看，有些人是交感神經長期太亢奮、去甲腎上腺素偏高，有些人是血容量偏低或靜脈回流不足，站立時血液容易卡在下肢，也有部分人牽涉自體免疫背景或微血管與腦部灌流效率下降，這些機制常同時存在。

張家銘建議，運動本身就是一種治療，但要從躺著或坐著的非直立、低強度有氧運動開始。（示意圖／Pexels）

張家銘建議，運動本身就是一種治療，但要從躺著或坐著的非直立、低強度有氧運動開始，像躺著踩腳踏車、仰臥抬腿、坐姿踩踏或游泳，讓肌肉先開始工作，心臟慢慢增加輸出。評估運動是否合適的標準是運動後兩到三小時及隔天的狀態，如果隔天反而更累更虛，表示強度太高需要再放慢。

張家銘提醒，生活調整也很重要，每天水要喝得夠約三公升且分段補充，在心臟跟腎臟狀況允許下適度增加鹽分，穿著以腹部為主的壓力衣物幫血液往上推，避開久站、高溫、喝酒或一餐吃太多高碳水。張家銘醫師強調，身體發出的訊號通常比檢查報告早很多，只要願意慢下來調整節奏，身體其實很願意配合慢慢找回平衡。

