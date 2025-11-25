站起來速度慢是全身退化前兆 比血壓更能預測死亡風險

從沙發站起來的速度比抽血、血壓、BMI更能精準預測大腦、心臟、肌肉甚至死亡風險，這項看似簡單的動作實為人體神經肌肉系統運作的「壓力測試」，若出現「起不來、起不快、起不穩」的情況，可能代表全身退化正在悄悄提早報到。

從沙發站起來的速度比抽血、血壓、BMI更能精準預測大腦、心臟、肌肉甚至死亡風險。

重症醫師黃軒表示，他親眼目睹一名男性嘗試三次才能從軟沙發站起來去廁所，走路姿勢更顯示全身神經肌肉系統出現問題。「這不是嚇你，而是20年來各大國際期刊反覆驗證的事實。」該醫師在社群媒體上發文指出。

從坐著到站起來是人體最複雜的日常動作之一，需要多個系統協同運作，包括大腦前額葉做出決策、基底核調控動作、小腦計算平衡與重心、脊髓反射傳送訊號、股四頭肌推起身體、臀肌群保持骨盆穩定、核心肌群維持身體穩定，以及心肺系統進行微補壓。任何環節出問題，站起來就會變得困難。

《JAMA Network Open》期刊研究顯示，站立速度與整體死亡率、心血管疾病及跌倒風險呈明顯相關。黃軒醫師解釋，坐在沙發起身緩慢可能是多種健康警訊，包括肌少症初期、關節退化、自律神經與血壓調控異常、大腦退化訊號、心肺耐力下滑及全身慢性發炎。

黃軒醫師解釋，「站起來慢」比抽血更準確是因為這個動作涵蓋神經傳導速度。

「肌少症患者在sit-to-stand測試中平均慢20-40%，且是跌倒風險最高族群。如果起身時會扶著沙發或借力前傾很久，八成是股四頭肌不足。」黃軒醫師解釋，肌肉量在30歲後每年下降1-3%，久坐、壓力大、蛋白質攝取不足的人退化更快。

醫界常用的衰退速度測試「Sit-to-Stand Test」（STS）是全球老年醫學、復健科、骨科每天都在使用的評估工具。5次坐站測試（5xSTS）判讀標準為：少於12秒屬健康；12-15秒顯示肌力下降初期；超過15秒代表高跌倒風險；超過20秒則建議尋求專業評估。

黃軒醫師解釋，「站起來慢」比抽血更準確是因為這個動作涵蓋神經傳導速度、心血管補壓反應、肌肉量與力量、平衡系統、關節活動度及大腦決策速度，醫學界稱之為「日常動作中的全身生理壓力測試」。

（示意圖／Pexels）

針對這些問題，黃軒醫師提出五大改善方法：每天進行3組、每組10-12下的椅子起立訓練；每天走3000-6000步；每公斤體重攝取1.0-1.2克蛋白質；進行抗阻力訓練如深蹲、臀橋；修正久坐行為，每30分鐘站立一次。

「起身慢不是懶、不是累、也不是單純因為年紀大，而是神經肌肉協作變慢、肌肉量不足、心肺代償欠佳、平衡系統退化、慢性發炎上升，甚至大腦執行功能下降的警訊。」黃軒醫師強調。

黃軒醫師呼籲，「坐在沙發太久，你會以為自己在休息；其實，你的肌肉、神經、心血管、平衡系統正在被悄悄關機。沙發是一把最溫柔、但最殘酷的顯微鏡，你從沙發站起來的那一秒，就是你身體整體健康的縮影，那個動作說出了你未來10年的健康走向。」

