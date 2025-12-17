站起就頭暈？了解POTS與低血壓的差異與症狀

常春月刊--全宇宙最實用的保健知識

站立時突然感到頭暈，尤其毫無徵兆或反覆出現，容易讓人感到恐慌。許多人會懷疑這是否是姿勢性心搏過速症候群（POTS），或者只是單純的低血壓。

什麼是POTS？

姿勢性心搏過速症候群（Postural Orthostatic Tachycardia Syndrome, POTS）是一種自主神經系統疾病，影響人體由臥位或坐位轉為站立時的心率和血流調節。POTS患者在站立時心率會異常快速增加，常伴隨頭暈、視力模糊、站立不穩或疲倦。

在POTS中，站立時血液可能滯留下半身，心臟因此加快跳動，以維持大腦血流，導致各種不適。此症在年輕女性中較為常見，但任何人都可能罹患。

POTS對身體的影響

健康人在站立時，血管會收縮並略微加快心率以克服重力，然而POTS患者這一調節機制受損，心率會過快，但血壓卻多保持不變或略有波動，造成站立或坐直時感到疲憊與不適。

由於自主神經系統控制多種身體功能，POTS除了站立時頭暈，還可能引發腦霧、噁心、顫抖、心悸及運動不耐症，使日常生活、學習和工作受影響。

POTS常見症狀

1.站立幾分鐘後頭暈或眼前發黑

2.站立時心跳明顯加速或心悸

3.輕微活動後全身乏力或「精疲力竭」

4.伴隨腦霧、注意力不集中、頭痛、噁心、呼吸急促、胸悶、顫抖或腎上腺素分泌過多

症狀可能在加熱、長時間站立、月經期間或病毒感染後加重，但在躺下休息時會緩解；站立時的眩暈會持續，坐下或躺下後症狀通常改善。記錄症狀日記可幫助醫師分析症狀規律。

低血壓與頭暈

而直立性低血壓指站立時血壓顯著下降，導致大腦供血不足，引發頭暈、視力模糊、虛弱甚至昏厥。老年人、服用降血壓藥或利尿劑的人、脫水者更容易發生。

低血壓患者心率略升以代償，但不會像POTS那樣顯著增加。透過測量臥位與站立後的血壓及心率，可區分兩者，但檢查應在醫療專業人員指導下進行。

（記者李政純，圖片來源：Dreamstime/典匠影像）

