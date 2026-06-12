站路口挺邱臣遠攻竹北！柯文哲喊：勢在必行、勢在必得

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民眾黨積極布局九合一地方大選，民眾黨創黨主席柯文哲今天現身竹北街頭，與民眾黨竹北市長參選人邱臣遠，以及多位黨籍議員、代表參選人一同站台，揮手與路過民眾打招呼。

柯文哲12日下午到竹北陪邱臣遠站路口。（圖／翻攝邱臣遠臉書）

柯文哲指出，現在已經到了竹北市長需要決定衝刺的時刻，這代表民眾黨對這場選戰「勢在必行、勢在必得」。針對媒體詢問藍白合的政黨談判進展，柯文哲表示，黨對黨的談判相關事宜由黨主席黃國昌負責處理，但支持黨內唯一候選人是他的責任，未來將持續全台走透透，全力為民眾黨優質人才輔選。

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柯文哲透露，今天的行程相當緊湊，早上先前往南門醫院參加外科月會並獲得兩個學分，隨後返家探望母親，下午趕赴竹北站台，晚上再回家與母親聊天。這般密集的日程安排，展現民眾黨全力衝刺基層的決心。

邱臣遠也提出「治理鐵三角」的選戰概念，強調新竹縣市的交通與區域治理密不可分。他指出，若由現任新竹市長高虹安、民眾黨支持的國民黨縣長參選人徐欣瑩，以及他自己代表白營出戰竹北市長，將形成縣市治理與選戰考量上的「最棒勝利方程式」，自己也將是藍白合作的最大公約數。

柯文哲12日下午到竹北陪邱臣遠站路口。（圖／翻攝邱臣遠臉書）

邱臣遠並宣布，新竹黨部將於翌日舉辦「民眾新竹隊」誓師大會，屆時將有17位竹縣市參選人齊聚，展現翻轉地方的決心與團結力量。

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