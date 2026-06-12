站路口挺邱臣遠攻竹北！柯文哲喊：勢在必行、勢在必得
民眾黨積極布局九合一地方大選，民眾黨創黨主席柯文哲今天現身竹北街頭，與民眾黨竹北市長參選人邱臣遠，以及多位黨籍議員、代表參選人一同站台，揮手與路過民眾打招呼。
柯文哲指出，現在已經到了竹北市長需要決定衝刺的時刻，這代表民眾黨對這場選戰「勢在必行、勢在必得」。針對媒體詢問藍白合的政黨談判進展，柯文哲表示，黨對黨的談判相關事宜由黨主席黃國昌負責處理，但支持黨內唯一候選人是他的責任，未來將持續全台走透透，全力為民眾黨優質人才輔選。
柯文哲透露，今天的行程相當緊湊，早上先前往南門醫院參加外科月會並獲得兩個學分，隨後返家探望母親，下午趕赴竹北站台，晚上再回家與母親聊天。這般密集的日程安排，展現民眾黨全力衝刺基層的決心。
邱臣遠也提出「治理鐵三角」的選戰概念，強調新竹縣市的交通與區域治理密不可分。他指出，若由現任新竹市長高虹安、民眾黨支持的國民黨縣長參選人徐欣瑩，以及他自己代表白營出戰竹北市長，將形成縣市治理與選戰考量上的「最棒勝利方程式」，自己也將是藍白合作的最大公約數。
邱臣遠並宣布，新竹黨部將於翌日舉辦「民眾新竹隊」誓師大會，屆時將有17位竹縣市參選人齊聚，展現翻轉地方的決心與團結力量。
更多中天新聞網報導
肥貓監委居然升官？陳鳳馨大爆當年老柯電話狠招！背後政治算計太嚇人！
禁赴海峽論壇惹議 邱垂正：限制中央人員出席「從馬政府就有」
COMPUTEX開幕！賴清德談台海和平：維持現狀是不變政策
其他人也在看
高雄岡山本州工業區大火 市府種罰500萬+勒令停工
南部中心／鄭兆佐、張可倫 高雄市報導12日晚間七點多，高雄岡山本州工業區，一間廢棄物處理廠傳出火警，由於工廠倉庫有許多油料和化學物，火勢相當猛烈，消防隊出動大批人力搶救，幸好沒有人受傷受困，只是工廠疑似倉庫管理不當，才引發火災，也造成空污，環保局對業者重罰500萬，勒令停工。
國民黨Cheng Li-wun訪美 澄清國防立場並稱習近平溫和
台灣最大在野黨國民黨（KMT）主席 Cheng Li-wun 近日展開為期兩週的訪美行程。面對華府鷹派對國民黨刪減國防預算、親中立場的強烈質疑，她極力澄清美方誤解，強調追求和平對話並不代表放棄國防與民主。
新聞眼／蔣萬安提廢監院！反制綠主導戰場 也提升格局
台北市長蔣萬安強硬表態廢除監察院，並建議立法院藍白黨團否決所有提名人選，凍結監察院的運作，據悉，蔣有備而來，事前已先和藍委溝通，盼國民黨立委在立院行動建立強大的「社會正當性」，也將球拋給長年主張廢監院卻毫無作為的民進黨，讓社會大眾公評。
冷眼集／因人設事？又見綠能你不能
立法院昨三讀通過藍白共提的「公職人員選舉罷免法」修正案，遭民進黨鋪天蓋地批評是為新竹市長高虹安涉誣告案而解套，但民進黨似乎忘了，自家人民進黨立委林淑芬也提出修法版本。綠營不斷質疑民眾黨因人設事，豈不是五十步笑百步、龜笑鱉無尾？
驚傳與中國建交？杜奕瑾起底外媒「中共金援」 怒轟：在台協力者帶風向
近日外媒報導我國非洲友邦史瓦帝尼擬與中國建交，引發各界關注。台灣人工智慧實驗室創辦人杜奕瑾發文駁斥，起底該媒體《史瓦濟蘭新聞》實為架設於南非、受中共金援的假地方媒體，專門配合北京進行大外宣。外交部早於4月澄清此為假訊息。杜奕瑾警告，這類冷飯熱炒的虛假敘述，極可能是台灣內部「在地協力者」配合中共發動的認知作戰，意圖破壞台史邦誼，民眾應提高警覺，切勿轉傳不實資訊。
台股狂飆外資卻沒來？ 林昌興爆下週兩大核彈級風暴 大盤恐回測
台股近期走勢震盪劇烈，隨著指數叩關4萬點大關，不少投資人關心多頭信心是否已經全面回歸。對此，知名財經節目主持人林昌興在節目中直言，雖然指數出現強勢反彈，但他個人絕不認為眼前的危機已經完全解除，這波大漲並非多頭安全訊號，提醒網路族與股民千萬不要盲目追價。
梅雨還沒結束 今午後慎防強對流 吳德榮：端午節連假可望轉晴熱如盛夏
今天清晨西半部地區易有局部霧或低雲影響能見度，中央氣象署發布濃霧特報，桃園及高雄已出現能見度不足200公尺的現象，雲林能見度亦較低。中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「氣象應用推廣基金會」的「洩天機教室」專欄表示，今晨台灣上空雲系鬆散，北部有弱降水回波，伴隨局部降雨，桃園及高雄有濃霧。
豬隊友拖累柯志恩！賴瑞隆被「他」光芒掩蓋
[NOWNEWS今日新聞]2026地方大選進入熱戰階段，《新台灣國策智庫》12日公布最新高雄市長選舉民調，結果顯示，民進黨參選人賴瑞隆遙遙領先國民黨參選人柯志恩，雙方差距達17.8個百分點；調查同時指...
美伊傳將簽和平協議！一文看懂被川普廢除的核子條約
美國政府近日透露，美伊雙方即將簽署和平協議，有望結束這場為期三個月的衝突。這項重大進展，也讓外界重新關注2015年曾讓伊朗承諾限制核武、卻在2018年遭川普單方面撕毀的《伊朗核子協議》究竟有哪些關鍵內容。
美伊簽和平協議有望！美股四大指數全紅 道瓊漲353點、費半揚1.52%
美國和伊朗傳出最快14日將簽署和平協議，加上太空探索公司Space X上市成本日最大焦點，投資人信心大增，週五（12日）四大指數收盤齊揚。
鄭麗文稱成功訪美激怒民進黨 陳鳳馨解析綠媒報導三部曲：唱衰、抹紅，還有這一招
國民黨主席鄭麗文11日於大華府地區舉辦的僑宴中致詞表示，此次訪美的成功激怒民進黨政府，並指控親綠媒體不斷造謠，民進黨對自己的好表現非常緊張。對此，資深媒體人陳鳳馨在網路節目《大新聞大爆卦》中表示，鄭麗文此次訪美試圖打破美國的框架，挑戰相當大，但能讓台灣找到不一樣的路。鄭麗文此次行程的豐富度是過往其他台灣政治人物訪美未曾有過的，國民黨應好好整理成新聞稿對外說明......
降息理由已消失！葉倫示警高通膨恐延續至2028年：美財政藏1危機「過去不擔心的現在全變了」
「展望今年剩餘時間，以及明年，通膨可能仍將高於聯準會的目標。人工智慧的繁榮，或許會將這種情況延續到2028年。」6月11日，美國前財政部長與聯準會（Fed）前主席葉倫（Janet Yellen）在出席東方匯理資產管理全球投資論壇時，向千名投資人示警。
太誇張！鄭麗文竟公開罵賴清德「金光黨」 民進黨大將震怒開砲反譏
即時中心／熊家瑜、黃彥翔報導國民黨主席鄭麗文一向以言詞激烈著稱，最近竟又開嗆民進黨「政權建立在謊言上」、還批評總統賴清德是「金光黨」，引發外界譁然。不僅如此，她還質疑，為何綠營至今遲未刪除「台獨黨綱」。對此，民進黨立委林俊憲今（12）日痛批鄭麗文，她過去也曾是民進黨員、更是黨內極端支持台獨派，如今卻跑到國民黨當「大統派」，根本變化太快、簡直令人目不暇給，根本丟臉丟到國外去。
拚翻轉綠地！國民黨嘉義艱困選區禮讓吳品叡
[NOWNEWS今日新聞]2026九合一選戰逐漸升溫，嘉義縣長部分，民進黨已確定推派立委蔡易餘參選，國民黨則將採取「在野大聯盟」策略，透過整合無黨籍地方力量，爭取最大勝選機會、決議禮讓無黨籍朴子市長吳...
邱建富退黨殺出…彰化縣長選情「重新洗牌？」媒體人看到藍營機會
面對年底的彰化縣長選舉，國民黨提名律師魏平政參選，民進黨則派出立委陳素月，不過，彰化市前市長邱建富已至民進黨彰化縣黨部完成退黨程序，未來將以無黨籍身分參選；對於未來彰化縣長選情將演變為「三腳督」，國、民兩黨參選人都強調「全力以赴」。資深媒體人蘭萱昨（11日）直言，「彰化實在是太神奇了」，突然之間，國民黨又找到機會了，因為民進黨可能要分裂了。
傳鄭麗文被放鳥 陳以信嗆賭千份雞排喊不可能：美國對她正感興趣
國民黨主席鄭麗文近日率團訪美，傳出原本預計美東時間10日前往白宮拜會美國國家安全會議（NSC）官員，不過，當天鄭一行人並未現身，傳出會晤被美方臨時取消。鄭麗文11日出席華府僑宴開轟，稱民進黨遊說阻撓美國國會議員接見，但遭民進黨立院黨團總召蔡其昌回擊：「民進黨能主導川普官員？」國民黨前立委陳以信今（12日）則放話，若鄭麗文這趟美國行沒見到「（美國）行政部門」就要發放1千份雞排。
鄭朝方選竹縣長…搶竹北市長 藍綠白黃動起來
新竹縣竹北市長鄭朝方確定轉戰縣長，全台最大縣轄市的市長選戰，民眾黨已推竹市前副市長邱臣遠，並喊話藍營「禮讓」，民進黨與國民黨都有意推自家人選，綠營要守住竹北版圖，藍白能否整合竹北人選，更牽動新竹縣長選情。
綠營民調領先就照單全收？柯競辦嗆賴瑞隆：同樣邏輯，新台灣國策智庫算不算「自產自銷」？
高雄市長選戰未演先熱，繼TVBS日前公布民調後，新台灣國策智庫今（12）日再發布最新高雄市長民調，顯示民進黨提名人賴瑞隆以46.2％支持度領先國民黨提名人柯志恩的28.4％。對此，柯志恩競選辦公室表示，尊重各項民調結果，也會將民意作為重要參考依據，但若民調淪為特定政治陣營「有利就相信、不利就否定」的操作工具，社會大眾有權提出質疑與檢驗。執行長陳致中早在今年5......
鄭朝方PK徐欣瑩！2026新竹縣長看好誰？最新網路投票驚人
2026年九合一大選逐漸加溫，各政黨布局各縣市選舉最佳人選。民進黨10日正式徵召竹北市長鄭朝方參選新竹縣長，將與國民黨徐欣瑩二度交手，竹北市長人選則交由地方黨部決定。《Yahoo奇摩新聞》近日發起網路投票，詢問網友看好誰當選下屆新竹縣長，已吸引2300人參加，結果曝光。
台股瘋漲！專家驚呼「螞蟻搬大象奇蹟」：散戶買到外資認錯
台股今（12）日強勢開高，盤中一度大漲1649點，創下史上第二大漲點紀錄，終場上漲1019.58點、收在44169.04點，漲幅2.36%，成交值達1兆1176.45億元。對此，投資達人「股海老牛」也直言，過去外資把台股當提款機，一倒貨散戶就潰不成軍，如今「散戶買到外資認錯」。