站過BLACKPINK舞台卻敗給禁忌情感！MOSUN自曝最暈時期寫下〈OVDZ〉

記者林宜君／台北報導

新世代音樂人MOSUN以親身經歷為素材，將一段「明知不該卻無法抽身」的真實情感，化為深夜感十足的R&B新作。（圖／翻攝自MOSUN IG）

從國際舞台走回最私密的情緒現場，新世代音樂人MOSUN以親身經歷為素材，將一段「明知不該卻無法抽身」的真實情感，化為深夜感十足的R&B新作，用音樂誠實揭露愛與理智交鋒的灰色地帶。新銳創作歌手暨製作人MOSUN於9日推出全新單曲〈OVDZ〉，以中、英雙語R&B形式，描寫一段陷入情感漩渦、卻難以自拔的關係。他坦言歌曲來自近期一段真實經歷，「當下真的很暈，也很拉扯」，甚至是在情緒最失控的狀態下完成創作。MOSUN透露，〈OVDZ〉完成後第一時間就拿給對方聽，對方也認為這首歌成了一份美麗的紀念。

〈OVDZ〉以「情感過量（Overdose）」作為核心隱喻，描繪人在理智與沉淪之間反覆擺盪的狀態。（圖／翻攝自MOSUN IG）

最終兩人選擇退回朋友關係，而這首歌則成為那段情感最誠懇、也最私密的留存。〈OVDZ〉以「情感過量（Overdose）」作為核心隱喻，描繪人在理智與沉淪之間反覆擺盪的狀態。當渴望壓過所有應該保持距離的理由，愛不再只是浪漫，而是一種難以戒斷的依賴。歌詞中反覆出現的「明知危險，但我愛冒險」，正是MOSUN內心最直接的告白。該曲由MOSUN親自包辦作詞、作曲與製作，母帶後期則交由怪奇比莉（Billie Eilish）御用混音師、葛萊美獎得主John Greenham操刀，在保留原始情緒張力的同時，讓聲音呈現出克制卻極具深夜氛圍的質地。

除了歌手身分，MOSUN長期活躍於華語與國際音樂製作圈。（圖／翻攝自IG）

除了歌手身分，MOSUN長期活躍於華語與國際音樂製作圈，曾參與BLACKPINK於2023年Coachella主舞台演出的部分現場音樂製作，也長期為「國際蔡」蔡依林（Jolin）進行製作與編曲，並與孫盛希、J.Sheon、周筆暢、鍾辰樂等多位歌手合作，累積豐富的跨市場製作經驗。立足台灣、放眼國際，MOSUN代表著來自非主流市場的新世代全球R&B能量。〈OVDZ〉既是一則私密的情感告白，也是一張誠實的自我介紹，透過電影感氛圍與告解式敘事，邀請聽眾走進一個不受語言與地域限制，卻極其真實的瞬間。

