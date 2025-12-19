竟先在家中縱火！北捷恐攻增至3死 殺人嫌張文「一路從北車犯案至中山」製造混亂

北捷恐怖攻擊殺人嫌犯張文犯案前竟先在他位於北捷M7附近的租屋處縱火。（翻攝畫面）

北捷台北車站今（19日）傍晚發生恐怖隨機攻擊，板南線M7、M8出口一帶遭一名黑衣男子戴防毒面具持煙霧彈與長刀攻擊，現場旅客緊急疏散；嫌犯犯案後一路逃往中山站再度犯案，警方隨即展開圍捕行動，最終嫌犯墜樓送醫後宣告不治。此案共造成多人傷亡，詳細案情仍由警方持續釐清中。

台北車站發生什麼事？北捷M7、M8出口驚傳無差別攻擊

警方指出，事件發生於傍晚5時許，地點位於台北車站捷運板南線M7、M8出口。嫌犯當時戴著防毒面具，手持煙霧彈及長刀，在站內及周邊區域進行攻擊，造成現場濃煙瀰漫、旅客倉皇逃離。

初步統計，事件造成多名民眾受傷，其中數人一度命危，捷運系統部分區域短暫封鎖，影響通行。

嫌犯一路逃往中山站 警方圍捕後墜樓不治

據了解，嫌犯犯案後由台北車站一路逃往中山站周邊，並持續製造混亂。警方接獲通報後立即部署警力圍捕，過程中嫌犯從高處墜落，緊急送醫後晚間7點42分宣告不治。

嫌犯身分背景曝光 警方搜索租屋處釐清動機

警方表示，嫌犯為27歲張姓男子，本名張文，戶籍設於桃園楊梅，為妨害兵役案件通緝犯，通緝單位為桃園地檢署。張男平時租住於台北車站附近公園路一帶，警方調查顯示，其精神狀況疑似不穩定。

進一步了解，張男犯案前曾於租屋處發生縱火情形，隨後攜帶多枚煙霧彈與長刀前往捷運站。警方目前已完成租屋處搜索，將針對相關跡證進行鑑識。

本案共造成3人死亡、1人一度命危、5人受傷。除嫌犯外，一名在台北車站試圖阻止攻擊的57歲男子，以及送醫後搶救的傷者，皆因傷勢嚴重不治。警方強調，完整犯案動機與事件經過，仍需後續調查釐清。

