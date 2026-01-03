竟命油漆完緊閉窗…台中雅速達甲苯引爆大火釀4死 廠長自己也喪命

記者曾健祐／台中即時報導

台中豐原雅速達公司2022年底大火釀4死，檢警查出詹姓負責人、邱姓廠長為避免夜雨影響油漆變乾速度，竟要求員工漆完後關窗，導致揮發的易燃物甲苯蓄積，有人焊接火花瞬間氣爆；法院以詹已和死者家屬、傷者和解賠償判緩刑，施工的謝姓廠商未能和解依過失致死罪判1年10月，可上訴。

檢警調查，雅速達詹姓董事長明知豐原區的違建廠房，未向主管機關申請建築審查許可，廠區內也未設置任何預防火災氣爆設備，2022年底由其邱姓廠長，找順倉公司謝姓負責人要修建廠房樓地板。

同年12月29日，邱要8名員工在樓地板塗油漆，又為避免入夜雨水滲入影響油漆揮發、無法快速變乾，要求員工塗完後緊閉窗戶，結果油漆溶劑的易燃甲苯成分，因揮發蓄積在廠房內修建夾層上方。

邱為讓詹之後參與驗收，要求謝的工班撤退前將3樓樓地板、廠房牆面接縫加固，謝雖聞到場內油漆味，仍直接命鄧姓移工持電焊設備，將鋼梁與牆梁焊接加固支撐，結果電焊產生的火花突然引燃樓地板上方因油漆揮發蓄積而下降的氣體，火勢以氣爆式延燒，員工嚇到拚命逃生。

但大火仍造成雅速達邱姓廠長，及黃姓、賴姓及張姓員工一共4人葬生火窟，其他人也有不同程度燒燙傷。

檢方訊時，詹表示沒有向主管機關申請修建工程建造許可，也未提供逃生、防火及滅火設施，但自己每月例會開會時，交代小心規畫設施；謝男則說，當天應邱姓廠長要求加固，才叫鄧焊接，並非設計圖約定的施工方式。鄧姓移工說，自己是弱勢移工，對雇主交辦事項無能力拒絕。

台中市勞檢處調查報告指出，雅速達詹姓董事長、邱姓廠長未設置通風換氣裝置，且要員工刷完油漆後就關窗戶，使油漆溶劑揮發氣體蓄積，引發瞬間燒爆火災；檢方偵結依違反建築法、過失致死等罪嫌起訴雅速達公司，及詹、謝等人。

台中地院審酌，詹為雅速達負責人，施工未依職業安全衛生法等規定，也未申請建照、沒聘專業技師、未設置防火設備，謝也疏於注意油漆揮發的甲苯易燃，就命鄧焊接才釀氣爆大火。

中院考量，詹已和4名死者家屬、3名傷者和解賠償，但謝沒有和解，依過失致死罪判詹1年6月，緩刑5年，判謝1年10月，另雅速達公司科罰金10萬元。

