竟和五月天阿信同年！翁立友今首露面 驚訝發聲反應曝光

翁立友將參與明年3月「鑽石舞台之夜」演唱會演出。萬星傳播提供

天團五月天的阿信日前迎接50歲生日，粉絲社群湧入大批祝福，也意外掀起話題，不少人驚覺原來主唱大人與台語歌手翁立友同齡。不少網友驚訝直呼「完全看不出來」，討論度瞬間飆升。翁立友今（11日）出席活動被問到此事，驚訝直呼：「真的嗎？阿信看起來比我年輕多了！」

由胡瓜發起並領軍的「鑽石舞台之夜」演唱會，將於明年3月21、22日強勢回歸臺北流行音樂中心（北流）；翁立友今（11日）出席胡瓜舉辦的「鑽石舞台之夜」年終感恩餐會，提到與五月天阿信同年，開心表示：「阿信看起來比我年輕多了，而且他成就這麼高。」不少網友敲碗兩人合作，他謙虛說：「如果真的有機會，那是我的莫大榮幸。」

胡瓜領軍主持的「鑽石舞台之夜」演唱會明年3月唱進北流。萬星傳播提供

「鑽石舞台之夜」演唱會明年3月登上北流，主持陣容由胡瓜、康康、歐漢聲（歐弟）強強聯手，演出歌手有曾心梅、AKB48 Team TP、賴慧如、鍾采穎、翁立友、李翊君、王彩樺，以及余天、余祥銓父子攜手黃西田同台，引人注目的是，金曲歌王蕭敬騰將擔任第二天壓軸，呈現不同風格魅力。

「鑽石舞台之夜」北流演唱會門票將於 12月12日13:00 在年代售票系統開賣，啟售日至本月28日止購票可享早鳥九折優惠。2026場次持續延續公益精神，部分票房收入將捐贈給「臺中市私立十方社會福利慈善事業基金會」及「臺大清寒希望獎助學金」，希望將舞台能量化為社會善意，陪伴更多需要的人。

李翊君加入「鑽石舞台之夜」演唱會演出陣容。萬星傳播提供

余天加入「鑽石舞台之夜」演唱會演出陣容。萬星傳播提供



