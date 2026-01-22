竟因公司高層一句大實話 金寶股價一度跳空跌停

搭上低軌衛星與太空產業題材，近期股價狂飆的金寶（2312），今（22）日卻出現戲劇性反轉，由於總經理陳威昌親口證實，公司低軌衛星相關業務目前「暫停中」，市場題材瞬間降溫，金寶今日股價跳空以跌停價30.4元開出，不過跌停價仍湧現大量買盤，不到半小時成交量即突破3萬張，顯示多空激烈交鋒。

金寶示意圖。(圖/張貴翔攝)

金寶日前股價表現極為強勢，短短6個交易日內暴漲62％，一度衝上36.95元，改寫近26年新高。推升股價的關鍵，在於市場重新評價太空產業鏈的潛在商機，隨著特斯拉執行長馬斯克拋出「太空資料中心」構想，低軌衛星相關概念迅速成為資金熱炒焦點，台廠供應鏈接連被點名，市場亦盛傳金寶為SpaceX地面基地台的重要供應商之一，帶動想像空間全面發酵。

然而，這波題材行情隨著公司高層「主動降溫」而急轉直下。金寶總經理陳威昌21日在尾牙活動中，未待媒體追問即主動說明，目前公司低軌衛星業務處於暫停狀態。根據媒體報導，陳威昌指出，金寶過去曾在泰國與墨西哥廠，替客戶生產過低軌衛星相關產品，但該客戶偏好將後續生產轉回自有投資工廠，雙方在初期合作結束後，金寶便未再取得相關訂單。

陳威昌。(圖/截自金寶集團官網)

此番說法，被市場解讀為公司刻意為過熱股價「踩煞車」。在低軌衛星題材快速升溫、市場傳言不斷的情況下，陳威昌選擇提前說明實際業務狀況，目的在於避免投資人對未來營運產生過度期待，並降低資訊落差可能引發的風險。

不過，陳威昌也強調，金寶過去在低軌衛星領域所累積的工程與製造經驗並未白費，一旦未來衛星發射數量增加、終端需求真正放量，且客戶釋出委外訂單，公司仍具備快速重啟產線、承接相關業務的能力，相關布局仍保有彈性。

展望後市，金寶對本業營運仍維持審慎樂觀。陳威昌表示，2026年前三大成長動能將來自手持式裝置、儲存設備與印表機產品，全年營收規模預估與去年相近，但在產品組合調整與新產品效益逐步顯現下，獲利表現可望優於去年。公司近年持續淡化低毛利業務，轉向追求利潤導向經營，相關成果正逐步反映在營運結構上。

