竟拿朱學恒強吻事件嘲諷！ 鍾沛君批翁達瑞「別活成民主退步黨」

筆名「翁達瑞」的學者陳時奮稱鍾沛君如果不是單獨跟朱學恒用餐，當初就不會被強吻。（圖：鍾沛君臉書）

筆名「翁達瑞」的學者陳時奮，日前以國民黨籍台北市議員鍾沛君遭朱學恒強吻事件為例，稱「若不是單獨用餐就不會出事」引發社會譁然。對此，國民黨立法院黨團今天（7日）召開記者會聲援鍾沛君。鍾沛君強調，自己並不奢望民進黨出面譴責，但至少希望執政黨在面對類似議題時，不要讓民進黨變成「民主退步黨」，呼籲政府要以一致標準看待性別平權。

鍾沛君談到，性侵與性騷擾案件在取證及蒐集證據過程中極為艱難，許多受害者因害怕身份曝光、遭報復而選擇沉默。她透露在事件曝光後，有不少女性主動向她傾訴有類似遭遇，但並不是每個人都能獲得法律與社會的正義支持。她指出，性別平權的推動是條漫長又艱難的路，社會應該正視受害者的處境，而非讓他們在壓力與恐懼中孤立無援。

鍾沛君也強調，整個社會台灣平權就像一場笑話一樣，甚至變成一頓自助餐，只有民進黨需要的時候再拿出來大快朵頤，但若政治立場和他們不同，或者公共議題取向不一樣的人，平權一事就離他們很遙遠了。她不敢奢望民進黨出來譴責，但希望相關議題發生時，從民進黨中央到各級公職不要把民主進步黨活成｢民主退步黨」。

提醒您：尊重他人界線，拒絕任何形式的性騷擾