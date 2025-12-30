竟無視中共對台軍演 藍白第5度封殺1.25兆元國防特別條例草案

藍白立委今天聯手在立法院程序委員會第五度封殺1.25兆元的「強化防衛韌性及不對稱戰力特別條例草案」。(記者劉信德攝攝)

〔記者劉宛琳／台北報導〕中共昨天突襲宣布環台軍演，今天還對台灣北部海域實彈射擊，但在野黨仍無視中共對台的武力威嚇，藍白立委今天聯手在立法院程序委員會第五度封殺1.25兆元的「強化防衛韌性及不對稱戰力特別條例草案」。民進黨團書記長陳培瑜痛批，中國不斷透過軍演、認知和威脅作戰想要破壞台灣人的團結，如果國人再沒有看清楚他們的嘴臉，「那犧牲的就不是只有站在民進黨這裡的台灣人，而是所有的台灣人」。

行政院所提一．二五兆元預算規模的「強化防衛韌性及不對稱戰力特別條例草案」，從十二月二日起至昨日，已連續五週在立法院程序委員會遭到藍白立委封殺，致使草案無法排入院會付委。

沈伯洋表示，現在藍白做的已經不是在卡國防預算，是連國防預算討論都不能討論。程序委員會是法案「掛號」的地方，不能夠擋案的，就像今天去看醫生，規定要把詳細的病情列出來不然不能夠掛號，「所以藍白現在要做的事情是連審查都不給你審查，不是說要嚴格看管 嚴格監督國防預算嗎？要砍我也覺得很棒」，但此案不進入到國防外交委員會，請問要怎麼砍預算、監督預算？

沈伯洋表示，藍白說，資料只有兩頁、六頁就要1.25兆元，完全是在玩資訊落差，任何一種特別預算一定要先通過特別條例，沒有法案就不能夠再往下審預算，現在還審不到預算，馬太鞍的重建特別條例也是只有幾百字而已。

中國對台武力威脅 陳培瑜批：在台灣裡應外合的就是國民黨

陳培瑜表示，此時此刻，中國正在對台灣造成武力威脅，正在用軍演還有認知作戰、訊息作戰的方法摧毀台灣人的信心，摧毀台灣人的團結，這時候在台灣裡應外合的就是國民黨。

陳培瑜指出，中國在去年提出「懲治台獨分子22條意見」，只要不支持統一就算台獨，現場程序委員會的委員要不要站出來回答，你們是支持統一還是不支持統一？如果你們不支持統一，就是中共習近平眼中的台獨分子，你們可以接受嗎？這就是中共在對台灣做的事情，而國民黨裡應外合一個接一個到中國去拜碼頭，到中國去下跪，碰到共產黨就舔共，這就是國民黨現在在對台灣做的事情。

陳培瑜說，當中國單方面把飛彈對準台灣，不斷透過軍演威脅台灣的時候，國民黨有站出來為台灣人發聲嗎？國民黨說交流就能換來和平，「你們所謂的和平，委屈的和平也是和平，笑死人」。馬英九當總統的時候，軍演超過300次，沒有停下來過，請問這樣的和平叫做和平嗎?

陳培瑜說，難道國民黨主席鄭麗文去下跪，或是立委翁曉玲帶著所有的委員去下跪，就可以換來和平嗎？而下跪換來的和平是什麼樣的和平？香港的例子我們已經看在眼前了 。國民黨還和蔣萬安一起說，越困難越要溝通，越可以換來和平與繁榮，還說行程是按照相關規定，經過陸委會核准，可是陸委會、台灣人民沒有叫你去賣台。

