竟然不給傘兵降落傘! 為了每年省6.4億 英「戰場精英」傘兵團取消跳傘訓練

[Newtalk新聞] 近日，英國軍方傳出震撼消息。素有「戰場精英」之稱的傘兵團，未來可能不再進行傳統跳傘訓練，甚至可能取消配備降落傘。據英國媒體報導，此舉源於國防部為削減開支而提出的方案，預計每年可節省超過 1,500 萬英鎊（約 6.4 億新台幣）。

消息指出，該變動已納入英國政府長期推遲的《國防投資計畫》，目的在於填補未來 4 年高額資金缺口。同時，皇家空軍也對現有大型運輸機 A400M 的數量與適應性提出質疑，認為大規模傘降訓練「不切實際且成本高昂」。方案建議，傘兵團未來將以直升機進行戰術投射，取代從運輸機進行的戰略空降。

雖然部分前軍官指出，A400M 已完成跳傘認證，但成本考量仍成為主要決策因素。報導稱，這筆節省的開支涵蓋降落傘裝備、飛行員專項訓練及傘兵維持技能的高額費用。在財政壓力下，即便擁有諾曼地登陸、阿納姆行動與馬島戰爭輝煌戰史的傘兵團，其核心訓練模式也不得不調整。

傘兵團自二戰以來，一直是英軍的勇氣與機動性象徵。1944 年諾曼地登陸的敵後破襲，以及 1972 年馬島戰爭中收復南喬治亞島的精準降落，都凸顯了其戰略價值。然而，冷戰結束後，大規模地面戰需求下降，反恐與特種作戰成為主流。直升機和傾轉旋翼機的普及，使兵力投射更加靈活，也被視為取消傳統傘訓的合理依據。

不過，退役傘兵指出，完全放棄核心技能意味著失去一種策略選項，質疑此舉是否為「技術優化」或「預算無奈」。傘兵團的困境，也反映出英國陸軍整體規模縮減、裝備老化及戰力下滑的問題。近年陸軍員額降至數十年最低水平，主戰坦克數量亦被外界調侃有限。

軍事專家認為，《國防投資計畫》的拖延，顯示政府在國防戰略、威脅評估與資源分配上存在分歧。雖然經費更多投入海軍航空母艦、核威懾、網路與太空領域，但傳統陸軍精銳部隊被邊緣化，引發軍內與保守派人士對能力削弱及軍事傳統衰退的擔憂。

