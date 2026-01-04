竟然有人「玩」iPhone Fold？獨特設計，摺疊屏的終極形態？

文章來源：Qooah.com

近期博主 @i冰宇宙 發文，向網友展示了 BenGeskin 製作的 Apple iPhone Fold 在手渲染圖。可以看到該設備為獨特的書本式闊摺疊設計，展開之後類似 iPad。

有趣的是，評論區有網友詢問博主「這是真的還是 AI」。博主回應表示「也不是真的，也不是 AI，是 PS」。

近期關於 Apple iPhone Fold 手機的消息愈加頻繁，Apple 內部評估過許多種折疊方案，最終選擇書本式摺疊設計。有傳言稱 Apple 解決了困擾摺疊屏裝置許久的「摺痕」問題。

規格方面，Apple iPhone Fold 手機採用 7.8吋內屏 + 5.5吋外屏，摺疊厚度為 9mm，僅比 iPhone 17 Pro Max 的 8.75mm 厚一點。裝置共配備4個鏡頭，分別為內外屏前置單鏡和後置雙鏡。預計售價在 2000-2500 美元。