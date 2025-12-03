竟然還有颱風？氣象專家揭模擬路徑：最快「這一天」恐成形

生活中心／李紹宏報導

氣象專家賈新興指出，位於菲律賓東方海面的熱帶系統（93W）今（3）日可能發展為熱帶性低氣壓，並預估在週四、週五（12月4日至12月5日）有機會增強為今年第28號颱風「洛鞍」（Nokaen）。專家預估，洛鞍颱風路徑將偏南，主要影響菲律賓南部後進入南海。此外，台灣近期天氣仍由東北季風主導，北部與宜蘭地區今起至週五不時有短暫雨。

氣象專家賈新興指出，今（3）日在菲律賓附近，有熱帶系統預估會發展成熱帶低壓，並有發展成颱風的可能。（圖／翻攝自賈新興臉書）

賈新興在臉書粉專上說，未來兩週內有三時段會受東北季風影響：

1. 12月3日～12月5日

2. 12月8日～12月9日

3. 12月12日

賈新興表示，台灣受東北季風影響，本週四宜蘭及各地山區有零星短暫雨；週五則擴大為宜蘭局部短暫雨、北北基零星短暫雨，午後花東山區及台中以南山區也有零星短暫雨。

賈新興補充，本週週六、週日僅深夜至清晨花東沿海有零星短暫雨；而下週一、下週二持續受東北季風影響，北北基宜有局部短暫雨，桃園與花蓮也有零星短暫雨。

台灣未來一週的降雨預測圖。（圖／翻攝自賈新興臉書）

此外，賈新興觀察，今日至明日有熱帶性低氣壓發展的趨勢，最快明後日可能會發展成今年第28號颱風「洛鞍」，預估其路徑通過菲律賓南部後，會進入南海方向移動，對台灣無影響。

