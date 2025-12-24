竟與翁立友同年「衝擊感超強」！阿信重摔濺血 真實年紀登熱搜冠軍

記者蔡維歆／台北報導

五月天主唱阿信不慎跌落舞台，F3立刻上前關心狀況，現場立即中斷近30秒鐘。（圖／讀者授權提供畫面請勿外流）

五月天阿信6日迎來50歲生日，象徵正式邁入半百人生里程碑，粉絲社群一片祝福狂潮；令人意外的是，他竟然與以《我問天》走紅的台語歌手翁立友同歲，不少網友得知後瞬間驚呼，「完全看不出來，衝擊感超強」、「兩人完全不同世界」。最近阿信和言承旭、吳建豪、周渝民一起參加「恆星之城」演唱會，沒想到最終場摔落舞台，這一摔，又讓阿信年紀成為話題，還衝上熱搜冠軍。

五月天阿信與台語歌王翁立友同齡。（圖／翻攝自臉書）

「阿信跌倒了還被大家知道50歲」話題登上微博熱搜冠軍，主要是有粉絲太心疼阿信，於是在發文中提到阿信年紀「雖然你很帥，看起來很年輕，但你已經50了！你已經50了！你已經50了！」由於連續三次提到阿信年紀，也讓網友大為吃驚，更釣出阿信親自回應：「跌倒了還被大家知道50歲，這不是雙重傷害嗎？」

而先前翁立友出席活動聽聞網友討論自己跟阿信同年，表示：「真的嗎？他看起來真的比我年輕多了，而且他成就這麼高。」對於有網友認為2人都是各自領域的重要存在，敲碗期待2人未來有機會合作，翁立友也樂見其成說：｢如果真的有可能的話，那真的是我莫大榮幸。」

