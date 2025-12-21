竟都未滿20歲！2台灣籍車手「赴日詐騙」遭逮捕
又有台灣人在日本犯案！山口縣警方表示，有2名自稱來自台灣的18歲和19歲少年，企圖透過電話向一名80歲日本老婦人詐騙約台幣146萬現金，昨天上午他們現身取款時，被警方當場逮捕。
NHK主播：「自稱來自台灣的2名少年，涉嫌從山口縣一名80多歲老婦，詐騙730萬日幣遭逮捕。」
真的是丟臉低到國外，日本再度破獲跨境電話詐騙，涉案的竟是2名台灣少年，年僅18歲和19歲，他們涉嫌在12月10日到20日期間，多次打電話給山口縣下松市一名80多歲老婦，假扮成公安委員會及金融廳職員，謊稱女性涉及藥物相關案件，要調查她的戶頭，並要求她領出存款交給他們暫時保管。
日本主播：「老婦家屬察覺報警，警方在她家附近埋伏，於20日上午，2名少年前往取錢時現身時，以現行犯被逮捕。」
事實上老婦人先前已兩度，被以相同手法的電話詐騙，已損失超過1千萬日幣，而警方研判，19歲少年負責當車手收錢，另一名18歲少年則負責監視並在現場把風，兩人背後疑似有更大集團操控。
日本老年人：「接到那種電話，真的會很動搖啊。」
而近年來台灣人赴日暗黑打工，詐騙案暴增10倍，詐騙集團鎖定不經世事的年輕人，以誘人條件拐到日本犯案，警方也呼籲切勿貪圖一時利益而觸法。
