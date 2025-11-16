竟隨紅媒起舞、造謠「獵殺中配」 沈伯洋痛批羅智強「水準最低立委」
即時中心／徐子為報導
中國揚言要通緝抓捕民進黨籍立委沈伯洋，立法院國民黨團書記長羅智強竟以「欺負中配」等藉口，反對國會保護沈。對此，沈強力反擊，羅的水準，恐怕真的到了史無前例的低，選不上黨主席果然有原因。他強調，「獵殺中配」是紅媒造謠，而第一次引用紅媒假訊息的，就是羅智強。「這種立委，才是真正的國安風險。」
沈伯洋表示，羅智強今（16）發文說他不讓中配參政是「獵殺中配」，所以被中國政治追殺是自作自受。他強調，台灣公務員本來就不能擁有中華民國以外的國籍，這是現行法律，也是最基本的國安原則。他諷刺羅智強，身為立委，卻連這種常識都搞不清楚，真的不愧是全台灣水準最低的立委。
沈伯洋強調，「獵殺中配」是紅媒的造謠，完全不是他在專訪裡說的。而第一次引用紅媒假訊息的，就是羅智強。當時他還以為只是羅水準差，後來才發現，羅可能連閱讀都有困難。
「最可悲的是，羅智強的價值觀。」沈伯洋說，羅主張：「被中國政治追殺，是自作自受。」他的理由竟然是——沈伯洋想完善國安法制。換句話說，羅覺得，中國可以決定台灣立委能立什麼法，「只要你得罪中國，就是活該。這種立委，才是真正的國安風險。
原文出處：快新聞／竟隨紅媒起舞、造謠「獵殺中配」 沈伯洋痛批羅智強「水準最低立委」
更多民視新聞報導
台南善化啤酒廠外2機車互撞！65歲女騎士命危、1人意識不清
得罪了方丈還想走？少林寺住持釋永信傳擁多情婦涉貪被逮 中共官媒證實了
氣噗噗！不爽高市早苗挺台 中國教育部發布「赴日留學預警」
其他人也在看
遭羅智強酸被中國追殺「自作自受」 沈伯洋轟：選不上黨主席果然有原因
中共點名對民進黨立委沈伯洋展開全球抓捕，民進黨立法院黨團日前提案，建請立法院會作成決議，譴責中共的跨境鎮壓惡行。國民黨立院黨團書記長羅智強今（16日）表示，「欺負陸配、自作自受的沈伯洋，有什麼資格，要別人保護他？」沈伯洋怒批，羅智強的水準，恐怕真的到了史無前例的低。選不上黨主席果然有原因。太報 ・ 20 小時前
立院18日邀卓榮泰報告堰塞湖重建特別預算 19日審查
（中央社記者陳俊華台北16日電）行政院會13日通過花蓮馬太鞍溪堰塞湖災後重建特別預算案，立法院朝野協商達成共識，18日立法院會將邀請行政院長卓榮泰列席報告特別預算案編製經過並備質詢；財政委員會隨即將在19、20日舉行聯席會議，審查特別預算案。中央社 ・ 17 小時前
羅智強笑沈伯洋：罷免時的囂張跋扈 跑去哪了？
民進黨立委沈伯洋日前被中國大陸重慶公安局立案偵查，被藍委羅智強批評追殺陸配、自作自受。對此，沈伯洋回應「羅智強的水準，恐怕真的到了史無前例的低」。羅智強則笑回沈伯洋惱羞成怒，像一隻整天欺負弱小陸配的黑熊，嚇到到處哭求曾經被他欺負的人保護他！先前無差別罷免國民黨立委時，囂張跋扈的神氣，跑去哪了？中時新聞網 ・ 15 小時前
賴清德宣布將成立「兒童及家庭署」衛福部年底提組織法修正草案
台大醫院今日舉辦「健康台灣深耕論壇」，賴清德總統於會中致詞指出，政府將在未來4年投入135.6億元，持續推動「優化兒童醫療照顧第二期計畫」，提升兒童醫療照護量能，促進人才留任，另也將在衛福部成立「兒童及家庭署」，做為照顧兒童專責單位，負責兒童身心健康發展；另衛福部預估於今年底前提出組織法修正草案。自由時報 ・ 16 小時前
華人修車厰遭突查 律師：難接受但合法
鑽石吧華人運輸公司位聖伯納汀諾縣的商用卡車修車厰，日前遭突襲。十多武裝警察和直升機在將近兩個小時中，將現場六員工和卡車司...世界日報World Journal ・ 18 小時前
自行車／結合地質教育 上百車友齊聚徐行縱谷板塊騎遇活動
由交通部觀光署花東縱谷國家風景區管理處主辦的「2025徐行縱谷板塊騎遇自行車活動」今天清晨展開，吸引近200名來自各地的單車騎士踴躍參與，沿著景色優美的台30線一路前往八通關古道及歐亞菲板塊交界...聯合新聞網（運動） ・ 19 小時前
空軍地勤英雄齊聚新北「空軍地勤榮民生命史」隆重亮相
記者黃秋儒／新北報導 引擎轟隆隆，笑傲長空，自來〔空戰出英雄，地勤一半功〕。今年適逢…中華日報 ・ 16 小時前
正濱漁港吊桿砸店！ 彩繪屋賞景第一排毀
基隆正濱漁港一間燒烤店深夜遭漁船巨大吊桿砸中，屋簷塌陷、窗框變形，原本可欣賞彩繪屋美景的第一排內用區暫時無法使用，店家只能改為外帶。事故疑因吊桿基座鬆動，加上連日強風豪雨導致傾斜倒塌。幸未造成人員傷亡，但已嚴重影響店家，只盼盡快修復。遊客則憂心吊桿若再遭強風吹襲，恐有斷裂危險！TVBS新聞網 ・ 18 小時前
芭樂產量大減 每公斤拍賣價飆破94.9元 創11月歷史新高
每年11月是珍珠芭樂採收的季節，不過今年芭樂產量大減，台北第一果菜批發市場12日拍出每公斤均價94.9元，創下歷年11月新高，不少民眾大嘆買不下手。社頭鄉農會表示，由於7月丹納絲颱風和連續豪雨重創中南部產區，全國芭樂減產超過三分之一，導致價格飆漲，預計12月中旬後二期產量上市，價格才有望回穩。太報 ・ 19 小時前
北極冷空氣「長出5支觸鬚」 鄭明典：冷空氣直送來台
入秋最強冷空氣將於17日抵達台灣，前中央氣象局長鄭明典在臉書分享「北極上空投影」圖，揭示此波寒流形成原因及影響範圍，提醒民眾做好保暖準備。中天新聞網 ・ 18 小時前
蘭燈之星英語培育計畫5年成果亮眼 球員出國集訓全英語分享國外交流體驗
林燈文教公益基金會於十一月十五日在蘭陽女中舉辦「二O二五年度高中職獎助學金頒贈暨蘭燈之星英檢計畫結訓典禮」，總計有七十五名高中職生共獲得八十二萬五千元的獎學金，總人數累計達到四八四七名，累積獎金已超過4800萬元；此屆蘭燈之星英檢計畫亦有八十八名取得結業資格，其中有四十位同學成功通過多益測驗，總計獲得十一萬七千元的多益獎學金，過關的比例也年年攀升，基金會亦以「全民雙語時代」為主題，展現五年來推動成果，從語言學習到思辨實踐，宜蘭的孩子正以更自然、更自信的姿態開口說英語，體現英語學習在地方教育中扎根成長的真實樣貌。英語力不再只是升學的加分工具，而是已成為宜蘭學子人人必備的基本技能！五年來，林燈文教公益基金會透過「蘭燈之星英語培育計畫」，以循序漸進的方式推動英語教育，從培養開口 ...台灣新生報 ・ 16 小時前
桃園舊城大變身！景福宮周邊店家「修舊如舊」二期啟動
桃園市政府對景福宮周邊商家立面、特色招牌整修獲在地好評，第二期工程近日決標，住宅發展處將延續第一期「修舊如舊」的成功經驗，完成景福宮周邊一圈的店家立面改善，工程將於12月初開始，分階段施工，確保不影響明年農曆新年，全案預計民國115年5月可以全面完成。中時新聞網 ・ 21 小時前
謝國樑、邱佩琳出席地方聯合治理論壇 林沛祥讚2人讓政策推動更有效率
CNEWS匯流新聞網記者徐德芬／基隆報導 基隆近年以「聯合政府」治理模式，成為政治界模範，基隆市長謝國樑、副市長邱佩琳今（16）日受邀出席論壇，分享基隆近3年推動市政建設的實務成果，從城市發展、產業推動到跨部門協作，呈現基隆在地方治理上的具體經驗。謝國樑直言，他的團隊來自不同政治背景，但因共同目標與價值而得以互相支持，透過持續溝通、協調與討論，維持團隊的合一...匯流新聞網 ・ 16 小時前
台南婦跨越馬路追垃圾車 意外遭移工騎電動車撞上
南部中心／林俊明、陳芷萍 台南市報導台南有婦人跨越馬路追垃圾車，倒完垃圾之後，轉身跑回去時，遭到機車撞擊，倒地受傷，送醫沒有生命危險。這輛機車是一名泰籍移工騎的微型電動機車，疑似有改裝，車速有點快，騎士酒測沒有超標，雙方肇事責任，還有待釐清。台南有婦人跨越馬路追垃圾車，倒完垃圾之後，轉身跑回去時，遭到機車撞擊，倒地受傷，送醫沒有生命危險。（圖／民視新聞）垃圾車停等紅綠燈，這時左側一名穿著紅衣的婦人，拿了兩大袋垃圾，穿越馬路跑過來，把垃圾往車上一丟，一個轉身要跑回去，卻沒注意到綠燈已經亮起，機車直衝而來。婦人被撞到趴在地上，動也不動，機車騎士也摔車，後方車輛見狀趕緊停下來報警。目擊民眾表示，「她剛好拿垃圾去那邊倒，轉身過來，碰一聲就中了，就倒在這裏，車子飛到那裏。」婦人被撞到趴在地上，動也不動，機車騎士也摔車，後方車輛見狀趕緊停下來報警。台南市警察局歸仁分局副分局長張俊雄指出，15日晚上6點多，在台南市仁德區中清路上，民眾倒完垃圾轉身要離開時，不小心與後方騎微型電動二輪車北上之外籍移工發生碰撞。」台南有婦人跨越馬路追垃圾車，倒完垃圾之後，轉身跑回去時，遭到機車撞擊，倒地受傷，送醫沒有生命危險。（圖／民視新聞）救護車抵達，趕緊先替兩人止血包紥，再送到醫院，所幸都沒有生命危險。遭撞的婦人就是路旁餐飲店的員工，而騎士則是一名泰籍移工，騎著微型電動機車，疑似有經過改裝，速度才會這麼快，而他人似乎也有飲酒的情況。台南市警察局歸仁分局副分局長張俊雄表示，該移工酒測值未超標，將釐清肇責後，依法就辦。行人過馬路應注意交通號誌，並沿人行道快速通過，違則可依道路交通管理處罰條例第78條規定 處新台幣500元罰款，婦人穿越馬路追垃圾車，明顯不對，至於泰籍移工「酒精濃度未超標」，仍屬行政違規，若被認定為「不能安全駕駛」，恐怕還是得面臨酒駕處罰，兩人的肇事責任，還有待進一步釐清。《民視新聞網》提醒您：「任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪」《民視新聞網》提醒您：不良行為，請勿模仿！原文出處：台南婦跨越馬路追垃圾車 意外遭移工騎電動車撞上 更多民視新聞報導超車後失控！國1南崁段夜間車禍 先撞內側再衝外側護欄高雄驚險一幕！機車騎士閃避「鬼切」客車 擦撞同行騎士昏迷送醫【有片】深夜恍神釀禍！特斯拉國1南崁路段猛撞護欄 車頭全毀民視影音 ・ 18 小時前
藍白合進行中 黃國昌：很快和國民黨主席鄭麗文會面、基本上全程公開
民眾黨主席黃國昌今在基隆表示，民眾黨和國民黨的黨務主管昨天已會面，溝通兩黨主席會面細節，相信很快會跟大家報告，基本上會全...聯合新聞網 ・ 17 小時前
《汽車股》台灣汽車業首家 中華通過SBTi目標驗證
【時報記者葉時安台北報導】中華(2204)長期關注氣候變遷，積極推動減碳措施，致力於企業永續發展，充份落實在「節能減碳」、「能源轉型」、「積極發展」及「低碳運具」等四大方向，於2025年10月正式通過科學基礎減碳目標倡議(Science Based Targets initiative, SBTi)之進程(Near-term)減碳目標驗證，成為台灣第一家通過SBTi驗證的汽車工業，展現企業對「巴黎協定」1.5度C目標的具體承諾。 中華繼2023年發布「2050年淨零宣言」的目標後，再次展現重視淨零願景與具體回應《巴黎協定》控制全球平均升溫1.5度C內的目標，並具體承諾以2024年為基準年，至2035年製程直接排放的(範疇一)與能源間接排放的(範疇二)加總碳排量減少63%；以及(範疇三)類別11「售出產品的使用」碳排量減少63%。 中華車規畫溫室氣體短中長期減量策略，針對製程直接排放(範疇一)及能源間接排放(範疇二)，減碳行動三箭齊發:「再生能源使用推動」、「智慧節能製造推動」、「低碳製程技術導入」，透過提升能源效率與替代能源使用，全面推動減碳計畫。再生能源建置自用更於2025年達到18時報資訊 ・ 16 小時前
iPhone這功能裡暗藏「出軌留言區」！一票過來人認了：抓到偷吃證據
（記者洪承恩／綜合報導）澳洲網紅絲凱威特莉（Skye Wheatley）最近在TikTok分享一項iPhone […]引新聞 ・ 1 天前
模仿中國外交部措辭發文 吳釗燮嗆霸權還署名「中共垃圾話發言人」
日本首相高市早苗，上週在眾議院的挺台言論，徹底踩碎北京的玻璃心，中國外交部發言人林劍，14日在社群平台發文宣稱，中國愛好和平、重信守義。國安會秘書長吳釗燮，今（16）天以中共宣傳文本產生器，模仿林劍的台視新聞網 ・ 19 小時前
《大陸產業》宇樹科技 寫最速上市輔導
【時報-台北電】大陸機器人產業正上演兩樣情。一邊是「陸股人形機器人第一股」呼聲極高的宇樹科技，僅花132天，就「極速」完成上市輔導，創下硬科技企業新紀錄。另一邊則是大量同業在虧損泥淖中掙扎，卻又紛紛衝刺IPO。 此舉引發市場擔憂，這股熱潮是否會成為另一場泡沫。 鳳凰財經報導，2025年被視為「具身智慧」元年，全球科技巨頭的競賽全面升級，點燃資本市場的熱情，整個產業的投融資節奏相當密集，不僅宇樹科技、樂聚機器人等主要企業相繼啟動IPO計畫，其他新創企業也紛紛宣布募資，形成一股「虧損也要上市」的風潮。 大陸證監會網站15日顯示，宇樹科技於7月18日啟動上市輔導，僅用不到四個月時間就完成輔導流程。該公司曾宣布，預計10月至12月期間向證交所提交上市申請資料。多位投資人預測，宇樹將登陸上交所科創板。 華爾街見聞報導，宇樹科技2024年淨利約人民幣（下同）1億元，但此亮眼業績恐是特例。攤開其他也在衝刺IPO的同業財報，虧損是普遍現象。即使是已在港股上市的優必選，2025年上半年營收年增27.5％至6.21億元，仍虧損4.4億元。 市場分析，機器人產業具有高投入、長週期、重技術的特性，商業化盈利的時報資訊 ・ 16 小時前
金馬影展「寶島」宣傳活動 導演演員出席（2） (圖)
金馬影展電影「寶島」宣傳活動16日中午於台北信義威秀中庭舉辦，日籍男星妻夫木聰（左）、導演大友啟史（右）一同出席與現場媒體朋友揮手致意。中央社 ・ 19 小時前