章子怡女兒才是「最強星二代」！10歲生日就推出代表作繪本 網驚：顏值才華雙稱霸！

（圖／翻攝自章子怡微博）

章子怡為女兒「醒醒」慶祝10歲生日的畫面曝光後，立刻在網路掀起討論焦點。不同於一般星二代的高調排場，這場生日派對主軸相當明確，整體視覺圍繞「長頸鹿」設計，原來正是呼應醒醒親自參與創作的繪本《想變矮的長頸鹿》，從主視覺到生日蛋糕，全都緊扣作品概念。

現場照片中可以看到，醒醒大方拿著自己的繪本合影，畫風童趣卻完整度高，不少網友直言「這真的不是隨便畫畫而已」，10歲就能完成一本有主題、有角色設定的作品，難怪被形容是才華型星二代。

（圖／翻攝自章子怡微博）

生日當天，醒醒的造型也意外成為討論亮點。沒有公主禮服或浮誇裝扮，而是以簡約、清爽的穿搭亮相，站在佈景前自信擺姿勢，鏡頭感自然，被誇「氣質很穩」、「完全不像小孩在硬撐場面」。

（圖／翻攝自章子怡微博）

章子怡也在社群寫下長文祝福女兒，字裡行間全是對成長的珍惜與期許，強調希望孩子勇敢做自己、在喜歡的世界裡發光。母女同框畫面一曝光，更被網友大讚「光環沒壓過孩子，反而把焦點交給她」。

（圖／翻攝自章子怡微博）

不靠話題、不搶版面，卻用一場繪本主題生日派對讓人記住，醒醒這次之所以被封為「最強星二代」，靠的不是背景，而是實實在在的創作成果！10歲就能交出這樣的作品，未來會走到哪一步，也難怪讓人忍不住期待。

