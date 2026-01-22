章子怡自導首作開拍！網酸：吳慷仁可能成最大隱患 怕他毀片

記者林宜君／台北報導

章子怡跨足導演首作即引爭議！她自導自演的長片《游過海岸一百米》傳出與金馬影帝吳慷仁合作，卻引來網友熱議，有人擔心他的政治立場會成為電影隱憂。章子怡首度挑戰自導自演長片《游過海岸一百米》，故事以女主角視角出發，敘述外祖母為尋找失散父親，從安徽橫跨福建至台灣的萬里尋親之旅。據外媒報導，電影有望於農曆新年後開拍，並邀請多位重量級演員參與。

陣容方面，曾憑《血觀音》拿下金馬獎及台北電影獎雙料女配角的文淇將擔任女配角。（圖／翻攝自文淇IG）

陣容方面，曾憑《血觀音》拿下金馬獎及台北電影獎雙料女配角的文淇將擔任女配角，吳慷仁和趙又廷則可能分別擔任男主角與男配角；此外，鞏俐、辛芷蕾、張子楓也極有可能客串，整體陣容豪華。不過，網友對吳慷仁的參與表達疑慮，認為他可能成為電影的「隱患」。原因在於電影以兩岸主軸為背景，有人擔心他的政治立場可能影響影片。

吳慷仁近年積極拓展中國市場，前年底簽約中國經紀公司，並時常發表愛中國言論，甚至拍攝「愛豆汁兒」等短片展現捲舌功力。（圖／翻攝自小紅書）

吳慷仁近年積極拓展中國市場，前年底簽約中國經紀公司，並時常發表愛中國言論，甚至拍攝「愛豆汁兒」等短片展現捲舌功力，連杜汶澤也稱讚他「舌頭功能一定非常厲害」，但仍有人對其立場存疑。此外，過去中國女星孫儷曾在合作電視劇《執迷》時傳出「罷演」，一度拒絕與吳慷仁合作，雖然最終順利完成拍攝，卻也引發外界風波。因此，不少網友對章子怡選擇與吳慷仁合作抱持保留態度，擔心投資與努力可能白費。

