章子怡進不去的豪門 霍啟山傳出祕戀28歲女星

現年28歲的娜然是俄羅斯與蒙古混血兒，五官立體精緻、身材高挑窈窕。（圖／翻攝自微博）

香港富少霍啟山曾與章子怡當街熱吻，可惜兩人感情最終沒有結果，就在分手多年後，章子怡雖離婚，但已有一子一女，而已42歲，堪稱「鑽石單身漢」的霍啓山傳與演出電影《封神三部曲》的28歲女星娜然爆出祕戀一年多，可見男人的眼神，始終放在芳華女星身上。

霍啟山出身香港豪門望族，是香港霍英東家族成員之一，整個家族身家保守估計有430億港幣（約1,700億台幣），而年輕一代的霍家三兄弟霍啟剛、霍啟山及霍啟仁感情動向都備受注目。

霍啟山出身香港豪門望族，曾與章子怡相戀。（圖／翻攝自微博）

近期，霍啟仁與門當戶對的泰國室內設計師Namfon在雲南補辦婚禮，網友在婚禮流出畫面中，捕捉娜然深情望著霍啟山的身影，此外，婚禮過程中，兩人始終形影不離，不但親密交談，更有人指男方為女方整理裙子。兩人爆出緋聞後，即有消息人士指早人一年多前就同遊峇里島被目擊，因此傳祕戀一年多。

在霍啓仁的婚禮上，捕捉到娜然與霍啟山形影不離。（圖／翻攝自微博）

現年28歲的娜然是俄羅斯與蒙古混血兒，出生於布里亞特共和國烏蘭烏德市，身高173公分，五官立體精緻，高中畢業後，先後在新加坡、香港、日本及台灣等地工作，2016年10月因參與拍攝周杰倫金曲《告白氣球》MV而受到關注；2017年，她獲選參演神話史詩電影《封神三部曲》「蘇妲己」一角而成名，演藝事業跨足到演員，娜然曾以藝名「Nana E」在港發展，更曾與成龍之子房祖名傳緋聞，被爆是夜店常客，而近年則轉往大陸發展。

