章小蕙批不讓見家人 鍾鎮濤冷笑回應：確定真實性？

鍾鎮濤（阿B）過去和章小蕙有一段轟動的婚姻，兩人育有兒子鍾嘉浚、女兒鍾嘉晴，離婚後鍾鎮濤宣布破產，章小蕙則因奢侈風格，被貼上拜金女標籤。近日，女方上魯豫的節目，後悔過去因為戀愛腦結婚，又稱前夫阻擋她和家人見面；港媒求證鍾鎮濤，他冷笑2聲後回應不確定章小蕙言論中的真實性。

章小蕙近來經營小紅書，搖身變成帶貨女王，她上好友魯豫的節目形容自己24歲時戀愛腦，不顧父母反對一心結婚，最後離婚收場，外界以為她很堅強，但恢復單身後她哭過好多次；最讓她不解的是前夫藏著家人，不讓他們見面，讓他們漸行漸遠，關係急凍破裂，家人們也對她不諒解。

據《香港01》報導，鍾鎮濤昨(16日)為TVB慈善節目彩排時被問到此事，他先表示還沒看到章小蕙的完整專訪，想先了解對方說了什麼再回應比較好，他也無奈說：「那已經是30年前的往事了」，記者指出，章小蕙在訪談中說有次聖誕節本來訂好餐廳要找家人一起過節，最後被放鴿子，打電話也找不到人。

聞此，鍾鎮濤說：「我真的不想去提這件事。你問我這些事，但這些事情的真實性也不清楚，哈哈。因為是她說的，不是我說的，我也不知道是真是假，她自己說的而已。」媒體又追問他是否擔心影響到家人？鍾鎮濤再三表示真的不知道對方說了什麼，也沒什麼好說的，冷回應章小蕙的指控。

