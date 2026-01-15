章小蕙罕談「後悔嫁鐘鎮濤」 離婚後見不到家人痛哭

章小蕙（ 左）罕談後悔嫁鍾鎮濤，曾因見不到家人痛哭。（ 資料圖／陳素貞攝）

62歲香港女星章小蕙過去與香港歌手鍾鎮濤（阿B）有過一段婚姻，並育有一對兒女，不過在兩人離婚後，她曾捲入長達一年的官司，所幸未因債務問題而破產。如今被問及這段婚姻，章小蕙坦言後悔當年的戀愛腦，更自曝在離婚後痛哭過。

章小蕙日前登上主持人好友陳魯豫的節目《陳魯豫慢談》，被問到過去婚姻帶來的影響，她形容24歲的自己是不折不扣的戀愛腦，當年不顧父母反對，一心憧憬愛情決定結婚，最終卻是離婚收場，讓她無奈表示，如果可以對過去的自己說句話，她會勸自己：「多看看多等等，別那麼早把自己困在婚姻裡。」

說到離婚，令章小蕙最心疼的是，沒能讓孩子在完整的家庭中成長，尤其前夫曾阻擋她探視的權利，「想見孩子都見不著，跟被藏起來了一樣」，同時她坦承不是位合格的媽媽，因為有苦衷，害孩子與自己漸行漸遠，更面臨親子關係破裂的窘境。

至於當年離婚的心情，章小蕙忙於事業沒時間感到哀傷，但唯一一次痛哭，是聖誕節的時候，她好不容易空出時間陪伴孩子，訂了餐廳準備享用大餐，但當天連人影都沒看到，「我到處找都找不到他們，也沒人接電話，那個時候我就痛哭了一天」，她難過讓孩子捲入大人的矛盾中，之後便沒再為婚姻失利哭泣，引來不少網友感到心疼，也顯示她內心的堅強。

