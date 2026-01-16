章小蕙自爆最後悔嫁給鍾鎮濤！親吐曾被阻見子女 30年舊帳再被翻出

記者林宜君／台北報導

舊情翻出再掀波瀾。港星章小蕙近日在訪談中罕見鬆口，回顧與前夫鍾鎮濤的婚姻往事，不僅直言「後悔結婚」，更提到曾一度無法見到子女，引發外界熱議。對此，鍾鎮濤首度被問及相關說法，態度顯得相當保留。現年62歲的章小蕙，日前在訪談中談及與鍾鎮濤長達30多年前的婚姻，語氣感慨，坦言那段關係是人生中「後悔的選擇之一」，並暗示曾在離婚後一段時間，被剝奪與子女見面的權利。相關內容曝光後，在網路上迅速引發討論。

鍾鎮濤強調，對於對方所提及的細節並不清楚，「我真的不知道發生了什麼，沒什麼好說的。」（圖／翻攝自IG）

對於前妻的說法，鍾鎮濤於TVB慈善節目進行錄影彩排時，接受港媒《香港01》訪問回應。他表示自己尚未完整看過相關訪談，因此不願貿然評論，「我還沒看到，想先了解清楚再說，先弄清楚事情發生了什麼比較好。」當被追問是否認為章小蕙的發言不恰當時，鍾鎮濤先是冷笑了兩聲，隨即淡淡回應：「那真的已經是30年前的事情了。」鍾鎮濤強調，對於對方所提及的細節並不清楚，「我真的不知道發生了什麼，沒什麼好說的。」

章小蕙在訪談中提到，曾於某年聖誕節預訂餐廳，希望與孩子共度佳節，卻臨時聯絡不上子女、電話也無法接通。（圖／翻攝自IG）

章小蕙在訪談中提到，曾於某年聖誕節預訂餐廳，希望與孩子共度佳節，卻臨時聯絡不上子女、電話也無法接通。對此，鍾鎮濤語帶保留地回應：「我真的不想去看這件事。你叫我說，但這些事情的真實性也不清楚，哈哈。因為是她說的，不是我說的，所以你問我，我也不知道是真是假。」一段塵封多年的婚姻，再度因當事人口中重提而成為焦點。雙方說法各自保留，也讓這段舊情是否另有內情，再添想像空間。

