章廣辰不忍了！遭傳「被逼迫站邊許光漢」 親曝許瑋甯婚禮現場真相

記者趙浩雲／台北報導

章廣辰和張軒睿、許光漢因《我的男孩》成好友。（圖／八大提供）

近日週刊爆出許光漢、張軒睿鬧不合，連帶讓另一位兄弟章廣辰選邊站，兩人在上週的許瑋甯婚禮上尷尬0互動被直擊，被視為是兄弟情破裂，對此今（3）日張軒睿也不忍了發文痛批「無中生有，可能是無聊至極？」章廣辰本人也親自現身回應，還原婚禮當天事發全經過。

根據《鏡週刊》報導，章廣辰上週五（11月28日）出席許瑋甯、邱澤的婚禮，與相識8年的好友張軒睿短暫碰面，卻遭讀者爆料「無視對方打招呼」，加上外界連日熱議張軒睿與許光漢友情生變，使章廣辰被指「選邊站」；對此他強調自己與張軒睿「完全沒有問題」。

廣告 廣告

張軒睿被爆出在許瑋甯婚禮現場遭章廣辰冷落。（圖／記者鄭孟晃攝影）

章廣辰對「被說不理人」一事相當在意，因此難得親自回應。他還原當時的情況表示，那一刻剛好是自己從廁所走回座位、張軒睿正要進去，「兩個人的任務很明確，打個招呼之後就各自祝福，去完成自己的目標了，成年人的友情就是這樣。」強調自己確實有招呼朋友，並未如外界所說視若無睹。

至於張軒睿與許光漢的友情被傳疏遠已有一年，3人因《我的男孩》結識，如今發展不同步也引發大量揣測。章廣辰坦言，自己被聯想「站隊」讓他有點無奈，也替好友感到心酸：「我是覺得他很衰啦！我跟他是完全沒問題，就很正常。」他也半開玩笑說，沒想到連「上廁所」都能成為新聞，之後乾脆改成「下次我會揪軒睿一起去尿尿」。

章廣辰認為張軒睿與許光漢的關係並沒有外界想像的鬧翻，「就是正常朋友各自有新的生活、認識新的人，真的超正常，但一直被寫，就越寫越尷尬。」並再次強調三人之間沒有什麼重大事件，也沒有真正的決裂。

更多三立新聞網報導

台八女星車禍重傷！遭急換角頂替 休養近況曝：車禍造成不願相信的事實

遭爆翻臉許光漢！鬧到許瑋甯婚禮「張軒睿遭無視」 罕見動怒發文回嗆

45歲Gino爆罹患修格蘭氏症！曝多年隱疾很痛苦 不忍了決定開刀

爆當高志綱小三！林倪安到底是誰？「假冒球員姊姊」遭炎上黑歷史連爆

