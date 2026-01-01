章廣辰不追男一夢 活在自己節奏：快樂最重要

章廣辰相當滿意自己每個階段的狀態，「活在當下」是他的人生態度。（攝影／石智中‧服裝／Loro Piana‧珠寶／FRED）

「就是順其自然。」從模特兒到演員，章廣辰沒有為人生下過什麼重大決定，對他而言，選擇不是規畫，而是在每個當下誠實面對自己。當完兵後，一個在電視台工作的朋友問他要不要試試看演戲，他想了想，沒有拒絕的理由，於是就這樣走進片場。

真正踏入這行後，他才意識到這是一份與以往截然不同的工作，雖然同樣站在鏡頭前，但演員必須服從角色與劇本，還要同時回應導演與整個團隊的期待，「很多人的創作會集中在你身上，壓力一定比較大。」章廣辰也將這些視為學習的必經過程。

章廣辰26歲才開始演戲，起步並不算早，也因為一開始沒有標準，選擇先照單全收，但在不斷嘗試與累積後，他漸漸知道自己喜歡什麼，「每個人都有自己的喜好，不要騙自己，我覺得這個方向就不會錯，學到不能再學，其實就會找到新的路 。」而他相當滿意自己每個階段的狀態，他認為若一定要達成某目標或拿獎才對自己的職業生涯滿意，永遠都不會快樂，「每個當下都要對自己找到一個滿意的點，只要有進步 、今天比昨天更好，我就算滿意 。」

章廣辰認為每個人都有自己的喜好，「不要騙自己，我覺得這個方向就不會錯。」（攝影／石智中‧服裝／Loro Piana‧珠寶／FRED）

這樣的想法，恰巧與他在《舊金山美容院》飾演的角色相反，他在劇中的行為往往是為了要滿足或證明一個目的，「我覺得快樂跟我喜不喜歡最重要，活在當下比較快樂 。」而他現階段最滿意的，是工作跟生活都活在自己的節奏上。

「目前還沒有一個男主角的角色，可以讓我捨棄扮演我自己的生活 。」對章廣辰來說，在工作與生活間取得平衡很重要，加上拍戲是高密度的工作，男主角更要全然投入角色、犧牲個人生活，因此他到現在不僅依然沒有「男一夢」，也坦言那不是自己目前想追求的，若真的要考慮，可能是拍攝期短、角色偏生活感的作品。他也分享，未來想嘗試幕後工作，「真的有寫劇本的話，會貼近自己喜歡演的方向，還是要當自己第一個觀眾，一定要自己喜歡。」

這次拍攝以Loro Piana服裝搭配FRED珠寶，模特兒出身的章廣辰完全就是衣架子，駕馭得很有自己的味道，而他認為外在形象跟內在如果沒有連結好，穿衣服就會不自在 ，現在的他除了喜歡簡約設計，也把舒適度擺第一，「為了造型犧牲舒適度會有點辛苦。」就像他的人生態度，不勉強自己穿不合腳的鞋、自己喜歡才是上策，如此一來才能走得遠，也走得自在。

