章廣辰傳鬧翻張軒睿 被暗指「站隊許光漢」回應了

許瑋甯、邱澤婚禮邀請了許多圈內外朋友到場祝賀，3日週刊爆出，張軒睿和章廣辰見面時，張軒睿打了一聲招呼，章廣辰並沒有出聲。之後章廣辰看到張軒睿從廁所出來，原本正在聊天，直接進到會場，不願意有多的互動，再度傳出兄弟鬧翻一說。

章廣辰出席許瑋甯、邱澤婚禮。（圖／小娛樂）

背後原因也再次被提上檯面，據《鏡週刊》報導，許光漢、章廣辰和張軒睿三人因拍戲結識，一開始張軒睿都是男一，沒想到之後許光漢知名度大開，傳出了兩人有搶資源的問題，更互相取消了追蹤IG。之前張軒睿記者會被問到這件事時解釋，好朋友不一定要一直聯繫。夾在中間的章廣辰也否認過此事，不過因為婚禮讓這件事再度浮上檯面。

廣告 廣告

張軒睿出席許瑋甯、邱澤婚禮。（圖／小娛樂）

對此，張軒睿在限動不滿地表示，「子虛烏有」，而章廣辰也透過經紀人表示，「這題之前廣辰其實都回的蠻豐富了，我就不再回應了。」