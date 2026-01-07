章廣辰出局！劉冠廷「當紅娘牽線9m88」配對鮮肉男星

9m88在《雙囍》中飾演婚顧「小芮」。（圖／水花電影）





破億電影《孤味》導演許承傑編導新作《雙囍》，今（7）日舉辦媒體試片暨記者會，監製苗華川與導演許承傑，率金獎卡司陣容劉冠廷、余香凝、楊貴媚、庹宗華、9m88、蔡凡熙共同出席；9m88與蔡凡熙兩人都說感情狀態單身中，現場被眾人送作堆。

蔡凡熙在《雙囍》中飾演伴郎「大蔡」。（圖／水花電影）

9m88跨足多部電影演出，這次在《雙囍》飾演新郎劉冠廷多年好友婚顧「小芮」，從頭到尾陪伴劉冠廷、余香凝連續趕2場婚禮；蔡凡熙則是擔任兩場婚禮的最強後盾伴郎「大蔡」，現年28歲的他說自己已經過了想結婚的時機，強調目前單身中、沒有曖昧對象，劉冠廷打趣說：「緣分會不會就在身邊？」當起紅娘撮合他與9m88。

《雙囍》監製張林翰（左起）、監製苗華川、蔡凡熙、9m88、余香凝、劉冠廷、楊貴媚、庹宗華、導演許承傑。（圖／水花電影）

9m88先前被《鏡週刊》爆出，與認識10年的35歲好友章廣辰熱戀中，但兩人先後發聲澄清只是朋友，她還要大家幫忙徵男友！今日又被劉冠廷湊對蔡凡熙，她爆料曾傳網美照片推薦給蔡凡熙，結果蔡凡熙剛好認識對方，說對方才剛分手而已不適合。《雙囍》2月17日大年初一上映。



