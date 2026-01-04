章廣辰奪家業眾叛親離 絕裂父母怒嗆：棋子只剩我

〔記者李紹綾／台北報導〕章廣辰在TVBS影集《舊金山美容院》為掌權臨臨早餐，與父母親的衝突不斷，嗆聲爸爸蔣偉文「手中的棋子只剩下我了」。

章廣辰劇中雖如願接掌臨臨早餐，依舊擺脫不了父親蔣偉文及母親涵冷娜對他的控制。野心勃勃的他，選擇與雙親攤牌，而他的決定最終導致自己失去親情、愛情與友情。

導演杜政哲曾指出，這部作品的核心在於「選擇」，主角們透過不同決定，走向各自的人生際遇。劇中，連晨翔與章廣辰曾是並肩作戰的好夥伴，但因立場與抉擇不同，最終站上對立位置，呈現兩人截然不同的命運，也讓觀眾看到「選擇決定人生」的完整意義。

廣告 廣告

《舊金山美容院》三個家庭的故事即將完結，本週日晚間8點於TVBS 42頻道、TVBS精采台、CATCHPLAY TV TVBS歡樂台同步播出；晚間10點於愛奇藝國際版APP、Netflix上架，晚間11點中華電信MOD與Hami Video影劇館+同日播出。12/25起，每週一至週五晚間八點準時在中視主頻播出。

【看原文連結】

更多自由時報報導

30歲網美毀滅性爆料！睡完中國頂流男星 床技第一名被爆是他

福原愛親揭離婚主因！認與江宏傑家人有隔閡 「母親無法見孫」成心結

北京神盾失效! 委內瑞拉「南美最強防空」在美軍行動中崩潰

法籍作家遇困發文「1小時內獲救」 吉雷米感動發聲：台灣人很善良

