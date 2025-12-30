章廣辰認了想與張軒睿成「決裂師兄弟」 揭許光漢「罕見動怒」真實狀態

章廣辰造型被形容像耶穌。李鍾泉攝

張軒睿被爆與許光漢兄弟情鬧翻，而共同好友章廣辰疑似「選邊站」，在許瑋甯及邱澤婚禮上碰到張軒睿，卻對對方打招呼視而不見。後來許光漢出席記者會，對此事罕見動怒，直呼：「太誇張。」章廣辰30日與連晨翔出席中視《舊金山美容院》宣傳，緩頰說：「他（許光漢）沒有生氣啦。」

章廣辰說，許光漢當時應該只是比較嚴肅，沒有動怒，後來三人也沒有再討論過此事，認為：「每個人自己有心情轉換的方式。」自己是笑看這個爆料，「我也被娛樂到，但要抓一個甜蜜點，不要寫沒有的事情。」

張軒睿（左起）、許光漢、章廣辰被傳兄弟情鬧翻。八大提供

章廣辰否認沒打招呼 連晨翔虧：經常面無表情

章廣辰也否認不理張軒睿，「就是誤會啦，我們才剛拍完一部戲，沒有理由不打招呼。」認為應該只是角度關係，沒有看到他對張軒睿點頭打招呼的動作，一旁連晨翔附和：「尤其是你，經常面無表情，猜不到你的情緒。」

因章廣辰蓄鬍、留長髮的造型，被形容神似耶穌，他開玩笑稱，張軒睿在電影《泥娃娃》中演道士，若有第二季，兩人可上演「決裂師兄弟」的信仰對決。而他也透露有去電影院支持張軒睿這部作品。

章廣辰笑看爆料。李鍾泉攝



