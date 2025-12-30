章廣辰還原兄弟情變真相 親揭重大改變！連晨翔也震驚

章廣辰、連晨翔出席《舊金山美容院》媒體茶敘。（圖／記者陳怡伶攝）





藝人許光漢、張軒睿、章廣辰不斷傳出兄弟不合的消息，先前許光漢出席品牌活動時，甚至面露不悅，「我就覺得那個寫得太誇張，都在亂講，他們兩個根本不可能會這樣！」對此，章廣辰今（30）日出席《舊金山美容院》媒體茶敘也再度回應了。

章廣辰今天以長髮蓄鬍造型現身，他笑說爸媽覺得他現在的造型像耶穌，不過下週就要將鬍子剃掉，甚至要剃光頭，豁然表示「很快就留回來了」，一旁的連晨翔則驚訝問「真的要剃光？很冷耶！」更開玩笑「所以你要從耶穌變成佛教」，讓全場笑翻。

至於先前許光漢出席活動罕見動怒，章廣辰表示「那算生氣嗎？算是比較嚴肅吧！」他解釋男生打招呼就是面無表情的樣子，而且才跟張軒睿拍完一部戲，沒有理由不打招呼，甚至還自掏腰包支持對方的新電影《泥娃娃》，開玩笑說如果拍第二集，「找我是要演『決裂的師兄弟』。」

三個人的友誼經常被拿來做文章，章廣辰看很開「OK啊！我自己也會被娛樂到，要抓甜蜜點，不要寫沒有的事情，有時候看一看覺得蠻好笑的。」不過他坦承沒有跟許光漢私下討論，「每個人有自己的心情跟狀態」。



