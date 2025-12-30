章廣辰還原無視張軒睿真相 揭許光漢變臉真實心情

章廣辰今出席《舊金山美容院》記者會。黃于珊攝



章廣辰今（12╱30）與連晨翔出席《舊金山美容院》記者會，之前張軒睿被爆因許光漢飛黃騰達、友情生變，還扯出喝許瑋甯喜酒時被章廣辰當空氣，但許光漢12月13被問此事時變臉否認，今章廣辰緩頰：「他沒有生氣啦！有生氣嗎？那算生氣嗎？應該就是比較嚴肅。」否認曾把張軒睿當空氣，無奈表示：「一定有打招呼，我們才剛拍完1部戲，沒有理由不打招呼，大家可能角度不一樣，沒看到我們的臉吧，有時候男生打招呼就這樣點個頭。」連晨翔也附和：「尤其是你面無表情，猜不出情緒。」

許光漢當時以「寫得太誇張、亂寫」駁斥不合傳聞，對於3人友誼老成焦點，章廣辰淡定表示：「OK啊！我自己也會被娛樂到，就是要抓一個甜蜜點，不要寫沒有的事情，有時候看一看覺得蠻好笑的，但也不能到讓人家想嚴肅起來。」是否私下曾和許光漢討論過這件事？他直言：「還好耶，沒有問他，就是每個人自己有自己的心情跟狀態。」

張軒睿主演的電影《泥娃娃》登2025年國片票房第3名，章廣辰透露有以行動支持，「破億了很棒，很好看，應該會拍第2集」。被問是否想參一角？他卻說：「我跟他要演決裂的師兄弟嗎？」被虧自己挖坑，他趕緊解釋：「他裡面是道士，我可能信仰對決。」

蓄鬍、留了中長髮1個月多的章廣辰被虧造型很像耶穌，他笑說：「我爸媽也有這樣講。」不過他已跟朋友約好下周要落髮，「想剃光從來，這個留很快啊！一下就留回來了」。連晨翔驚訝追問：「真的要剃光喔？很冷耶。」不過他認為戴帽子就好，也計畫捐髮。

日前章廣辰透露正在努力挽回交往5年多的前女友，也很想進入婚姻、生小孩，今被問進度，他尷尬說：「我被下封口令，上次訪問完就一直被罵。」坦言還沒約對方一起跨年，「不敢問，看著辦」。還說自己很聽話，「我很乖啊」！

