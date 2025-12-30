章廣辰長髮蓄鬍被虧像耶穌！再回應張軒睿友誼傳聞 曝感情現況：被下封口令

[FTNN新聞網]記者黃鈺晴／台北報導

連晨翔、劉品言夫妻主演的《舊金山美容院》將於中視播出。今天以長髮及鬍子造型亮相的章廣辰透露，這個造型被爸媽笑稱像耶穌，更提到已經與朋友約好要幫自己剃頭髮，且若長度夠有想捐髮，隨後更自爆想剃光，讓一旁的晨翔聽到開完笑說：「你從耶穌便成佛教嗎！」

連晨翔與章廣辰今（30）日出席《舊金山美容院》演員媒體茶敘。（圖／黃鈺晴攝）

由於近期不斷有傳聞指出他與許光漢、張軒睿友誼生變，而許光漢先前出席活動時嚴正否定傳聞，直言：「張軒睿的事情太誇張，他們不可能會這樣，我不知道是不是為了流量，但不要說一些子虛烏有的話。」表情嚴肅被認為有些情緒，如今章廣辰再被問及此事表示，許光漢應該沒有生氣。

隨後，章廣辰還原婚禮當天的狀況表示，應該是看得角度不同，且有時候男生打招呼就是點個頭而已。而他也提到，自己有去支持張軒睿的新作品《泥娃娃》，且電影目前已取得破億的好成績，所以他認為可能有機會拍第二季，被問到自己會不會加入，他則自嘲說：「我跟他（張軒睿）是要演決裂師兄弟嗎！」

因為有關3人友誼生變的消息頻傳，是否會因此不開心，章廣辰則坦言不會，「我覺得就是要抓一個甜蜜點，就不要寫沒有的事情，有時候看一看會覺得滿好笑的。」感情部分，章廣辰在澄清與9m88的緋聞時曾自爆，忘不掉曾經交往5年的前女友，正努力把對方追回來，而今天也不免被問到進度，他則表示，自己被下了封口令。











