章瑩穎命案8年了 父母未獲分毫賠償 盼能再來美尋女

中國訪問學者章瑩穎2017年6月9日在美國伊利諾大學附近失蹤，後被證實遭害。兇手克里斯汀森2019年被判終身監禁，但至今未交代遺骸下落。七年過去，福建南平的章家，依舊活在無止境的等待裡。

極目新聞報導，近日，章榮高與妻子葉麗鳳在老家接受採訪。兩人表示，案發後曾兩次借錢赴美尋女，費盡力氣連一根頭髮都沒找到，如今債務仍未清完。對於有謠言稱他們收到兇手家屬給了巨額賠償，章榮高略帶無奈地表示，他們一分錢都沒收到。

「獲巨額賠償」謠言流傳 害他們險被搶

章榮高說，有一次他甚至因此險些遇害。某天傍晚，兩名陌生男子將他強行拉上車，企圖打劫。他冷靜地說：「你們不要做傻事，不要信那些謠言，我女兒沒了，我一分錢賠償沒拿到」。對方最後放了他。

當女兒仍在美念書 每晚仍打電話給她

七年來，他們仍把女兒當成「出國讀書晚回家的孩子」。晚間10時，章榮高照例打開手機，點進女兒的微信頭像，按下視訊通話鍵。忙音毫無例外地一次次響起，但他依舊堅持。七年來，他每天都做同樣的事──彷彿女兒熟悉的聲音隨時會回來。

家中閣樓仍保持著章瑩穎當年居住的模樣。書桌、小床、台燈一如她離家那天，只是旁邊多了一個志願者捐贈的「夢想房間微縮模型」。娃娃坐在床邊，笑得天真，像是那個曾在閣樓苦讀、愛乾淨、愛音樂的女孩從沒離開過。

「她說以後一定要住更漂亮的房間。」章榮高摸著那張高中照片，低聲說。

對章家而言，最殘酷的是至今無法得知遺骸下落。律師曾透露，依現有線索推測，遺骸可能被壓縮後棄置於垃圾填埋場。「體積可能比手機還小。」聽到這句話時，章榮高只覺得胸口像被掏空。「盼了那麼多年的安靜房間，她最後卻可能消失在垃圾裡。」

「她說回來要教我們英文」 盼再來美親口問出女兒下落

跨國案件牽涉法律程序繁複、文化差異巨大，但章家始終堅持自己的訴求──帶女兒回家。即便希望渺茫，章榮高仍計畫再赴美，親口向檢方詢問最後的線索。「哪怕只有一絲可能，我也要問清楚。」

這些年，網路輿論時而喧鬧、時而沉寂，司法程序一步步走完，但對父母而言，故事沒有結局。他們還在等待一個欠了七年的答案。

客廳裡，瑩穎與父母在高鐵站的合影依舊擺在最顯眼的位置。碎花裙、背包、燦笑，像要奔向未來的樣子。葉麗鳳輕聲說：「大家都說時間能治癒，可對我們來說，時間只是把『失去』磨得更鋒利。」

如今，章榮高反覆播放的一段錄音，是女兒生前哼唱的民歌。錄音因年代久遠而混雜雜音，但每處換氣聲，他都能分辨。「她說留學回來要教我們唱英文歌。現在……只能聽這一段了。」

