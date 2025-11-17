章若楠夢遊抱 白敬亭激動噙淚
「國民男友」白敬亭與「初戀系女神」章若楠主演的話題偶像劇《難哄》，播出後引發連串「難哄效應」，該劇近期在中天娛樂台熱播，獲同時段陸劇收視第一佳績。兩位主演劇中有「夢遊抱」、「同床共枕」等甜蜜橋段，當章若楠飾演的溫以凡得知前一晚不小心在夢遊時親了白敬亭飾演的桑延，竟對他脫口而出「是要收錢嗎？」台詞互動相當逗趣。
章若楠劇中因過去經歷，只要遇上煩惱、壓力變大時，就會出現夢遊症狀，而這樣的夢遊劇情，也讓原本有著深深誤解的桑延與溫以凡，感情急速增溫。談及首次詮釋夢遊症，章若楠表示，在網路上看了許多案例去揣摩，甚至在片場不斷跟導演溝通。
白敬亭也讚歎章若楠對夢遊的詮釋，對桑延第一次面對溫以凡夢遊的擁抱相當深刻，「我非常能體會桑延在這麼多年隱忍的情況下，那種情緒的爆發，去克制地收回自己的手，我眼睛一下都紅了」，暗戀多年的人突然抱住自己，卻又要憋住自己多年來的情感，心境其實有著極為複雜的情緒。
劇中章若楠想請客對白敬亭表達感謝，當問他要吃什麼時，白敬亭回「隨便」，但他其實不是真的隨便，不僅怕火鍋燙、烤肉有味道，更怕川菜辣，卻還是說自己不忌口，而章若楠也耐著性子哄他，這段互動讓觀眾看了紛紛留言「欠扁」、「只有帥哥才有本錢這麼白爛」等，白敬亭還因此被冠上「死裝哥」稱號。章若楠則說現實中才不會這樣哄人，「是我的話，應該不會理他，就直接走了」，反倒白敬亭稱自己在現實生活中其實很好哄。
暗戀故事揪心
《難哄》劇情除了講述甜蜜的暗戀故事，更描繪「溫以凡」內心壓抑沉悶的過去，她小時候父親過世、媽媽改嫁，高中時期慘遭無血緣的舅舅騷擾，向家人求助無果，造成巨大創傷，成為埋藏在心底的噩夢；出社會後，合租房的室友竟也對她伸出魔爪，悲慘的遭遇，連章若楠都心疼「溫以凡」，談及角色人物更忍不住落淚，「她遇到了那麼多事情，還是可以咬著牙去認真生活，拍這個戲的時候，我有非常多崩潰的瞬間，到後來更遇到領導上司的騷擾，我覺得這些都是人生的重創，就是沒有人愛她，只有桑延」，更表示白敬亭在劇裡就像是太陽一樣照亮著她。《難哄》周一至周五晚間9點在中天娛樂台播出。
