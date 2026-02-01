章若楠沒信心「我這種長相一抓一大把」！ 網友反駁：95後稀缺神顏

大陸女星章若楠近日在訪談節目中提到，覺得像自己這樣長相的女生「一抓一大把」，引發網友熱烈討論。不少人認為她太低估自己的外貌條件，形容她是「美而不自知」。

章若楠曾在訪談和直播中表示，認為自己的外型在演藝圈「非常普通」，演技也平平，「非常容易被取代，有你沒你都可以」。她還透露，自己曾向工作人員提過微整形的想法，但被公司嚴令禁止。

其實早在2022年，她就說過自己「長相一抓一大把，演技容易被替代」。到了2026年，她仍維持相同看法，相關話題一度登上熱搜，也引來不少網友出面反駁「明明就是95後稀缺神顏」、「這還不美，那其他人怎麼辦」。

許多網友指出，她的長相在95後女演員中相當少見，加上自帶清新感的「初戀臉」氣質，辨識度很高，甚至被粉絲笑說「穿麻袋也好看」。從《悲傷逆流成河》到近期熱播的《難哄》，章若楠的觀眾緣與商業價值持續提升，也讓外界認為，她並不像自己形容的那樣「容易被取代」。

