章若楠「尖叫之夜」美成一幅畫！雪白披風禮服仙氣炸裂，盤髮造型宛如豪門千金，3款「氛圍感」新品打造同款初戀顏

（圖／取自 章若楠 微博 ）

在剛落幕的愛奇藝「尖叫之夜」頒獎典禮上，女星章若楠再度以令人屏息的美貌驚艷全場。無論是紅毯上的雪白披風禮服，還是內場的黑色平口禮服，她都完美詮釋了何謂「美成一幅畫」。那種不費吹灰之力的鬆弛感，加上精緻的妝髮，讓她隨手被拍到的生圖都像精修畫報一樣唯美。想複製這份令人怦然心動的「初戀氛圍感」嗎？除了欣賞美照，我們也為大家特搜了3款近期必收的美妝保養新品，輕鬆打造章若楠同款的高級顏值！

章若楠「尖叫之夜」絕美造型解析：紅毯造型宛如落入凡間的雪白仙子

章若楠身穿一襲白色抹胸禮服，外罩著綴滿立體花朵的長披風。當她走動時，披風隨風輕揚，整個人彷彿被雲朵與花瓣簇擁，仙氣爆棚。為了不搶走禮服的風采，她將頭髮梳成溫婉的低盤髮，兩側留有些許碎髮修飾臉型。妝容走的是清透水光肌路線，眼妝乾淨，重點放在根根分明的睫毛與自然的蜜桃色腮紅，營造出溫柔無害的「白月光」氣息。

（圖／取自 章若楠 微博 ）

章若楠「尖叫之夜」絕美造型解析：場內造型就像優雅貴氣的豪門千金

進入頒獎典禮會場後，她換上了一襲簡約的黑色平口長裙，腰間的紅色腰帶成為點睛之筆。這套造型更加俐落大氣，搭配微捲的波浪長髮披肩，展現出一種豪門千金的貴氣與從容。在昏暗的燈光下，她那張精緻的小臉依然白皙透亮，隨意的一個回眸都充滿了故事感。

（圖／取自 章若楠 微博 ）

想擁有章若楠那種讓人一眼心動的紅潤氣色與彈潤肌膚？這三款新品絕對是打造同款「初戀氛圍感」的神隊友！

（圖／取自 章若楠 微博 ）

怦然心動的紅暈：伊麗莎白雅頓 完美貼膚腮紅

章若楠妝容的靈魂在於那抹自然的羞澀感。伊麗莎白雅頓全新推出的「完美貼膚腮紅」，靈感來自戀愛的心動時刻。無論是如初戀般甜蜜的蜜語杏桃，還是熱戀中的無花果色，細緻粉體宛如落日餘暉般融入肌膚，為妳打造全天候的持久光澤，輕輕一掃就能擁有章若楠同款的「戀愛初戀顏」。

伊麗莎白雅頓 完美貼膚腮紅/打亮餅／1,250元（圖／品牌提供）

零死角緊緻美肌：肌研 極潤抗皺 緊實高機能精華液

要撐起高清鏡頭的考驗，肌膚的緊緻度是關鍵。肌研這款被譽為「開架抗老神物」的精華液，添加日本核准有效的菸鹼醯胺與3重保濕玻尿酸。能深入肌底撫平細紋、淡化斑點並提升彈性。妝前使用能讓底妝更服貼，養出像章若楠一樣彈潤飽滿、看不出細紋的少女肌。

肌研 極潤抗皺 緊實高機能精華液 30g／590元（圖／品牌提供）

讓人想親一口的嘟嘟唇：Laka 果然持久水光唇釉 迷你版

章若楠的水光唇色總讓人忍不住多看兩眼。可以參考韓系品牌 Laka 將熱銷冠軍變身「迷你寶寶版」！一次推出20款色選，從透亮果汁色到沈穩裸棕色應有盡有。推薦三款主打色#124 Maro煙燻裸粉棕、#129 Maroni奶油無花果色、#130 Fog Berry迷霧梅子色澤，精準的油水比例能打造輕盈不黏膩的玻璃光澤，隨身攜帶一支，隨時隨地都能補擦出讓人想親一口的心動唇妝。

Laka 果然持久水光唇釉 迷你版1.9g／290元（圖／品牌提供）





