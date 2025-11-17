章若楠《難哄》藉夢遊吃白敬亭豆腐 親完反問「要收錢嗎？」

白敬亭、章若楠在《難哄》有許多「同床共枕」等甜蜜片段。（中天娛樂台提供）

「國民男友」白敬亭與「初戀系女神」章若楠共同主演的超高話題度偶像劇《難哄》，近期在中天娛樂台熱播，播出以來同時段陸劇收視第一。白敬亭在《難哄》不斷隱忍暗戀的情感，默默在章若楠身邊守護她，這般癡情令許多粉絲感到心疼，當他時隔多年與章若楠再度相遇，展現出口是心非的傲嬌模樣是劇中一大看點，

劇中章若楠因為一直麻煩白敬亭，想要請客表達感謝，當問及要吃什麼時，白敬亭竟回覆「隨便」，但他其實不是真的隨便，不僅怕火鍋燙、烤肉有味道更怕川菜辣，但還是說自己不忌口，而章若楠也耐著性子哄他，這段互動讓觀眾看了紛紛留言「欠扁」、「只有帥哥才有本錢這麼白爛」等，白敬亭還因此被冠上「死裝哥」稱號。章若楠則說現實中才不會這樣哄人，「是我的話，應該不會理他，就直接走了」，反倒白敬亭稱自己在現實生活中其實很好哄。

白敬亭與章若楠共同主演的《難哄》在中天娛樂台創收視佳績。（中天娛樂台提供）

白敬亭劇中從學生時期就暗戀章若楠多年。（中天娛樂台提供）

該劇講述白敬亭飾演的「桑延」時隔6年與高中時期的白月光「溫以凡」（章若楠飾）再度相遇，雖然過去向她告白被拒絕，卻將這份感情牢牢放在心底長達9年，久別重逢後，桑延仍舊毫不猶豫地成為溫以凡的避風港。該劇細膩描繪克制隱忍、酸澀曖昧的暗戀氛圍，而劇中桑延角色性格看似難搞，講話毒舌、嘴賤，實際上卻是深情專一，還是心思細膩的大男孩，戲劇播出後引發「難哄效應」，兩位主要演員更是人氣大漲。

「國民男友」白敬亭主演《難哄》人氣飆漲。（中天娛樂台提供）

《難哄》劇情除了講述甜蜜的暗戀故事之外，更有描繪「溫以凡」內心壓抑沉悶的過去，這也引發網友討論，章若楠在劇裡以冷漠武裝內在，這與溫以凡的成長經歷有關，小時候父親過世，媽媽改嫁，高中時期的她更慘遭無血緣的舅舅騷擾，向家人求助無果，對她造成巨大創傷，成為埋藏在心底的噩夢；沒想到出社會後，合租房的室友竟也對她伸出魔爪，這樣悲慘的遭遇，連章若楠都心疼「溫以凡」，談及角色人物更忍不住落淚，「她遇到了那麼多事情，還是可以咬著牙去認真生活，拍這個戲的時候，我有非常多崩潰的瞬間，到後來更遇到領導上司的騷擾，我覺得這些都是人生的重創，就是沒有人愛她，只有桑延」，更表示白敬亭在劇裡就像是太陽一樣照亮著她。

章若楠《難哄》有許多悲慘的遭遇。（中天娛樂台提供）

白敬亭與章若楠共同主演的《難哄》在中天娛樂台創收視佳績。（中天娛樂台提供）

章若楠在《難哄》也因為過去的經歷，讓她只要遇上煩惱、壓力變大時，就會出現夢遊症狀，而這樣的夢遊劇情，也讓原本有著深深誤解的桑延與溫以凡，感情急速增溫，像是「夢遊抱」、「同床共枕」等甜蜜有趣的橋段，當溫以凡得知前一晚不小心在夢遊時親了桑延，竟對他脫口而出「是要收錢嗎？」，台詞互動相當逗趣。

談及首次詮釋夢遊症，章若楠表示，在網路上看了許多案例去揣摩，甚至在片場不斷跟導演溝通。對於章若楠對夢遊的詮釋，白敬亭也讚嘆，更表示對桑延第一次面對溫以凡夢遊的擁抱相當深刻，「我非常能體會桑延在這麼多年隱忍的情況下，那種情緒的爆發，去克制地收回自己的手，我眼睛一下都紅了」，暗戀多年的人突然抱住自己，卻又要憋住自己多年來的情感，心境其實有著極為複雜的情緒。由白敬亭、章若楠主演的《難哄》周一至周五晚間9點在中天娛樂台播出。

