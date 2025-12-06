章金萊：盼兩岸攜手推動中華文化 全球共融「活」態傳承
▲浙江日報2025年12月5日《文韻周刊》版面。
2025年，章金萊（六小齡童）以「紹興鄉賢」、「文化傳燈人」、「西遊文化全球推廣者」多重身份，應本報記者邀請，接受跨海微信專訪，傳達盼兩岸攜手推動中華文化全球共融「活」態傳承。
章金萊，在大陸中央電視台1986年版《西遊記》中飾演孫悟空一角，聞名全球。1959年出生於上海市，祖籍浙江省紹興市上虞區道墟街道。畢業於浙江省崑劇團藝校，為中國著名表演藝術家、章氏猴戲第四代傳人。被大陸中宣部評為「四個一批」人才，擔任中國人民大學榮譽教授、中國西遊文化研究會副會長，北海西遊文化研究院首任院長、紹興文理學院榮譽院長，中央電視台一級演員。在演藝生涯中，成功塑造了周恩來、魯迅、胡適、吳承恩、玄奘等歷史人物形象。活躍於中國舞台藝術、文化融合工程與國際文化交流前線。
一、舞台傳承：95%猴戲源於紹劇的敬畏之心
2025年初冬，杭州勝利劇院內，紹劇《孫悟空三打白骨精》時隔64年重現經典。作為六齡童之子，章金萊受邀觀演並接受專訪，他強調：「我對孫悟空的演繹，95%源於中國戲曲、紹劇猴戲。南派猴戲的『火眼金睛辨善惡』『金箍棒花』等精髓，是角色的靈魂。」看到青年演員王浩爽掌握了父親六齡童的「甩翎子」身段時，目光灼灼。
演出後，他與青年演員交流時提出「敬畏傳統，模仿提煉，再求創新」的傳承理念：「年輕演員要先學透『猴相、猴功、猴魂』，才能讓經典與當代對話。」這場演出吸引三代觀眾：老戲迷重溫1961年懷仁堂記憶，年輕觀眾為「守正義」的劇情喝彩︱︱︱經典的生命力，在傳承中煥發新生。
二、文化共融：潿洲島數字廣場的「媽祖與西遊」之橋
11月24日，章金萊以北海市文化旅遊大使身份，現身中國︱東盟‧潿洲島傳統文化數字公益廣場奠基儀式。這座火山海島因「定海神針」傳說與媽祖信俗的交匯，成為他實踐「文化共融」的核心場域。
儀式上，他提出「媽祖與西遊共融」的理念：「媽祖的『立德行善』與孫悟空的『正義擔當』，都是中華文化的精神內核。用數字技術連接兩者，就是讓傳統『活』在螢幕上。」廣場將打造兩大核心場景：
全球最高室外「定海神針」：內置AR技術，掃碼可觀看「孫悟空龍宮取寶」動畫；
「雲上三婆廟」：通過VR還原潿洲島後天宮祈福場景，讓觀眾體驗媽祖信俗的「大愛」精神。
三、全球推廣：濟源賽事的國際「猴文化共鳴」
9月，河南濟源「猴王爭霸賽」吸引300餘名選手參賽，創金氏世界紀錄。作為總評審，章金萊提出「猴相、猴功、猴魂」三大標準，並強調：「這場比賽不是競技，是交流。中國美猴王與尼泊爾聖猴、印度哈奴曼，有著相同的『正義基因』－－這種精神共鳴，是中華文化全球推廣的基礎。」
賽事吸引尼泊爾《Khabar Hub》、印度《The Hindu》等國際媒體報導，外媒評價其「讓中國猴文化與全球神話體系產生深度共鳴」。
四、鄉賢之責：紹興文理學院的「美猴王」精神落地實踐
4月，章金萊被聘任為紹興文理學院蔡元培藝術與設計學院榮譽院長。作為紹興籍鄉賢，他推動的「美猴王田園書屋」（設於校圖書館）已捐贈300餘冊書籍，涵蓋《西遊記》不同版本、紹劇猴戲史料及兩岸文化研究著作，設置「猴戲藝術專區」、「兩岸文化交流區」，成為校園文化育人的核心陣地。他計劃每學期開展「鄉賢講堂」，指導學生進行畢業設計，讓青年成為文化傳承者。
五、基層與學術：文化賦能的雙向延伸
（一）紫竹院街道：基層文化的「美猴王」實踐
11月22日，章金萊走進北京海淀區紫竹院街道長河文化公益講壇，以《漫談西遊妙諦》為主題，結合「拼搏進取、向善向美」的精神內核，解讀西遊文化與長河文化的共融。現場揭牌的北京首家「美猴王書屋」，收錄西遊特色書籍，通過影像、互動活動打造沉浸式惠民空間，成為基層文化賦能的樣本。
（二）中國藝術研究院：學術層面的現代啟示
10月31日，章金萊在中國藝術研究院舉辦講座《苦練七十二變笑對八十一難》，提出「七十二變是應變創新，八十一難是精神修煉」的現代哲學。他結合家族四代猴戲傳承，強調「修行不止於取經，更在於超越自我」，深化了西遊文化的學術研究與當代價值。
結語：文化傳燈人的永恆追求
專訪最後，章金萊說：「我一輩子只做一件事︱︱︱讓中華文化的『猴魂』活在兩岸同胞心裡，活在世界舞台上。」他的實踐，以鄉賢之責紮根故土，以全球視野連接文明，為中華優秀傳統文化的「活態傳承」與「全球傳播」提供了新路徑。
