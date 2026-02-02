章魚寶寶？女大生紅疹狂冒「毛孔藏滿8腳蟲」 醫：妳餵飽牠們

皮膚科醫師王佑鑫近日分享一起病例，一名女大學生兩頰與T字部位佈滿紅色丘疹長達一年，皮膚觸感粗糙如砂紙，經診斷後發現是蠕形蟎蟲大量繁殖所致，顯微鏡下如同「章魚寶寶」，提醒要暫停使用油膩的卸妝油等並配合醫師指示擦殺蟲藥膏。

住在毛孔裡的寄生蟲，顯微鏡下如同 「章魚寶寶 」 。（圖／翻攝自 「王佑鑫 皮膚專科醫師」臉書 ）

王佑鑫在臉書粉絲專頁「王佑鑫 皮膚專科醫師」發文指出，「這不是海綿寶寶的好朋友章魚哥，這是住在妳毛孔裡的寄生蟲。照片裡那一條條像是章魚腳的，就是牠們。正埋在妳的毛孔深處大快朵頤。」

王佑鑫進一步表示，這些寄生蟲正在吃臉上的油脂，還有花大錢買來擦的「營養」保養品。若要臉不紅、不癢、毛孔乖乖聽話，必須要「斷糧」，也就是暫時停用油膩的卸妝油、護膚油、氣墊粉餅，並配合醫師指示擦舒利達這類的殺蟲藥膏。

