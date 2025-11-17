「章魚燒披薩」辭職信宣布退場 饕客難過：只有台灣有

台北市 / 綜合報導

先前才剛開除2種經典口味的連鎖披薩業者，今（17）日再丟下震撼彈，再度證實將拔掉經典口味「和風章魚燒」。雖然有部分網友懷疑是行銷手法，但也有消費者感嘆，章魚燒口味只有台灣有，從國外回台都會吃，認為下架相當可惜。而熟悉的口味，也有速食業者選擇經典回歸，像是奶昔以及花雕紙包雞，都將復刻上架。

鮮甜章魚和魷魚，搭配豐富佐料，淋上照燒醬及沙拉醬，讓大小朋友都回味無窮，「和風章魚燒」，是披薩業者推出已久的經典口味，但業者卻突然在社群貼出章魚燒的辭職信，表示和公司討論了很久，決定卸下原本的職務，會暫時離開大家的視野，去尋找真正的自己。

民眾說：「還滿捨不得的，為什麼要下架，我小孩很喜歡吃，所以以前回台灣都會點。」聽到消費者哀號，披薩業者也回應，章魚燒的動向，將於明（18）日早上正式公布，敬請期待，不過到底有哪些口味是台灣民眾無法說再見的呢？

民眾說：「應該是海鮮總匯那一種吧，那一種比較好吃，章魚燒感覺太創新了。」民眾說：「我都喜歡吃比較經典款的，就是起司口味，那應該不太可能下架吧。」民眾說：「我個人是很喜歡夏威夷口味，希望他們長青款不要下架。」

雖然有業者下架經典口味，準備換新血，但也有業者選擇復刻經典口味。花雕雞打開，一打開包裝立刻飄出花雕酒香，鮮嫩雞腿以鋁箔紙包，用210度封烤鎖住肉汁，融合當歸枸杞等提香食材，每一口都是驚喜。

速食業者睽違4年限時回歸，「台酒花雕紙包雞」口味，喚醒消費者秋冬味蕾，同樣讓粉絲等了好久的還有這杯飲品，曾經在台灣販售超過30年，但在2016年因為銷售不佳而停售的奶昔，也將要重新跟大眾say hello。

速食業者宣布從19日開始，在12間指定餐廳試賣香草和草莓口味，但有限時段和限量，每小時最大供應量只有約90杯，究竟是新的產品較有吸引力，還是經典口味令人回味，就由消費者來好好選擇。

