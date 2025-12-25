章魚燒掉地用腳踢稱「餐飲業通病」 店家澄清：假道具

台中市 / 綜合報導

台中市一中商圈知名章魚燒店，日前有員工拍攝影片，將掉在工作檯上的章魚燒撥到地面，一腳踢進去機台底下，還說這是餐飲業通病，在網路引發爭議。店家出面澄清，拍攝的章魚燒是假道具，因為有其他餐飲業者拍類似影片，流量不錯才會模仿，不過大部分民眾認為，店家把環境清消問題，當成搞笑影片拍攝，已經玩過了頭，讓人觀感不佳，台中市食安處也說會派人前往稽查，確認環境衛生。

烤盤上倒入麵糊，加入章魚塊，不斷翻動外酥內嫩圓滾滾的章魚燒出爐，這是在台中一中商圈的連鎖章魚燒，但日前有員工拍下製作影片，引發爭議，一顆章魚燒掉在工作檯上，女員工順手將章魚燒撥到地面，左右看沒人發現，直接一腳將章魚燒，踢進去機台底下，還說這是餐飲業通病。

影片一出被網友大罵，不注重衛生，還拉其他餐飲店家下水，台中市當事章魚燒店家說：「那是我們的章魚燒模型，看別人有拍，然後覺得流量還滿不錯，就想要翻拍看看，可能用詞不當。」

店家出面解釋，當天拍攝的是假道具，不是真的章魚燒，拍片單純好玩沒想到會引發討論，不過民眾認為，店家把環境清消問題，當搞笑影片拍攝，會影響購買意願，民眾說：「感覺觀感還是不好，因為畢竟是放在網路上給人家看，感覺應該是不懂事做出來的行為。」

雖然對食安沒有影響，但店家拿食物開玩笑開過頭，引起負面流量，緊急將影片下架，食安處也說會回現場稽查，如果有違反食品良好衛生規範準則，將會依規定開罰。

