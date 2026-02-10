章魚燒爐具油垢累積.麵粉易燃 業者揭保命3步驟

台中市 / 綜合報導

圓滾滾的章魚燒在烤爐裡滋滋作響，香氣四溢令人垂涎不已，但這份美味背後，其實藏著不容忽視的火警隱憂，因為製作章魚燒，需大量灑油，旁邊還會有麵粉這些易燃物，如果爐具長年累積油垢，又遇上明火，就很容易燒起來，彰化就有業者分享，每天出攤前必備的「保命步驟」，除了要目視檢查瓦斯管線與爐具的外觀，也要聞聞味道，有沒有外漏的情況，任何細節都不能放過，這樣才能在人潮擁擠的商圈，安心賺錢。

台中逢甲商圈知名章魚小丸子的店面，在2011年發生火災，這一燒波及12家店面，有很多逛街人潮，也受到嚴重驚嚇，當時章魚小丸子起火，疑似是瓦斯外洩釀災，而彰化這家章魚燒，也顧及用火、用瓦斯的安全，出攤前業者先把烤爐整理乾淨，爐具周邊的檢查，也很重要。

章魚燒業者吳小姐說：「瓦斯打開，然後稍微聞一下有沒有味道，順便看一下這些管線，上面有沒有破損掉。」仔細檢查是因為烤章魚燒時，會先灑油在烤爐裡面，再點火加熱，食材又有麵粉這些易燃物質，烤爐接的是瓦斯管線，燒的是明火，爐子與管線得隨時保持乾淨。

章魚燒業者吳小姐說：「我們一定都會從這些小縫去看，或是檢查這個接口這些，看有沒有影響到。」得彎下腰張大眼睛，仔細看烤爐的內部，是因為油漬滴下來長年下來累積油垢，很容易燒起來，除了平常就要經常清理，為了安全起見，業者還得用快速爐，把烤盤的油漬燒乾定期保養。

夜市與商圈店家，經可以看到業者使用桶裝瓦斯筒，為食材加熱，消防局調查會發生火災甚至氣爆的情況。台中市消防局危險物品管理科股長趙祐詩說：「在更換瓦斯桶之前，沒有先關閉爐火，更換瓦斯桶之後，沒有確認瓦斯的管線是否有接好，那還有一種情形就是，管線連接處，沒有防止脫落的裝置。」

消防局強調，夜市逛街的人潮相當密集，攤商在使用瓦斯的時候，除了要隨時留意爐火設備的使用情況，串接瓦斯管線時，也要找合格的人員到場安裝或檢修，以確保公共安全。

